Il Grande Fratello è tornato a essere protagonista di polemiche tra i concorrenti. Dopo una serata all’insegna del divertimento, l’atmosfera tranquilla è stata rapidamente sostituita da nuove tensioni. In particolare, Tommaso Franchi ha duramente criticato Zeudi Di Palma, scatenando una serie di discussioni all’interno della casa e sui social.

In una discussione di qualche tempo fa, Helena aveva manifestato il suo disappunto nei confronti di Zeudi, dichiarando: “Lei deve capire bene cosa vuole perché fa molta confusione. Prima vuole me, poi Javier”. Le sue parole hanno suscitato un forte disappunto tra i fan di Zeudi, che hanno reagito inviando un aereo con un messaggio di supporto per la gieffina: “l’orientamento non è confusione. Zeudi sempre con te”.

Grande Fratello, Tommaso contro Zeudi

Helena ha voluto precisare di non aver mai messo in dubbio l’orientamento sessuale di Zeudi, ma piuttosto la sua indecisione sentimentale: “Io non ho mai detto che lei è confusa perché non è etero. parlavo della situazione personale, del fatto che prima diceva che voleva me e poi diceva che le piaceva Javier”.

Tommaso ha scelto di schierarsi al fianco di Helena, attaccando duramente Zeudi e definendo il suo comportamento all’interno del programma come “ridicolo”. “Lei ci sguazza in queste cose. È brava a fare quello”. L’idraulico toscano ha accusato Zeudi di sfruttare il suo orientamento sessuale per ottenere visibilità e favori all’interno del programma. “Lei è una grande giocatrice, non me ne frega niente, io domani vado contro la finalista… ora lo dico, strumentalizza il suo orientamento”, ha dichiarato Tommaso.

In seguito, Tommaso ha aggiunto: “Zeudi era ubriaca marcia, ha usato la dinamica della scorsa puntata per buttarsi in vasca con te”, rivolgendosi alla fidanzata Mariavittoria, che ha risposto: “Vero, lei strumentalizza la sua sessualità”, facendo riferimento anche all’outing che Zeudi le aveva fatto, episodio per il quale era stata ripresa da Alfonso Signorini.