Ormai non c’è diretta del Grande Fratello in cui Beatrice Luzzi non sia al centro della scena. Protagonista assoluta di questa edizione del reality show e sin dagli inizi, giovedì sera ha di nuovo parlato del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi e ha anche avuto scontri con Paolo Masella e Angelica Baraldi, scoperti a suggerire ad Alex Schwazer di fare il suo nome alle nomination. E non l’ha presa bene, tanto che durante un blocco pubblicitario si è scagliata duramente contro i suoi coinquilini.

“Ma non ti vergogni? Fatti una vita, sempre sulle spalle mie stai a giocare. Paolo, Alex Angelica e Anita mi dovete lasciare in pace. Fatevi la vita vostra”, ha detto ad Angelica dopo la clip incriminata in cui la si vede parlottare con il campione olimpico per spingerlo a votarla. Ma a proposito di Alex, c’è stato un altro momento cruciale nel corso della nuova diretta che ha visto protagonisti proprio il marciatore e l’attrice di Vivere.

GF, si è sentito: cosa sussurra Beatrice ad Alex

Siamo al momento del verdetto del televoto e Alfonso Signorini chiama di fronte al Led Beatrice Luzzi e Alex Schwazer. Uno dei due, ovviamente il meno votato, sarebbe andato al televoto eliminatorio della prossima puntata, quella di lunedì. E ancora una volta l’attrice ha ottenuto la percentuale più alta.

Beatrice Luzzi ha portato a casa il 58% dei voti e per questa ragione ora lo sportivo rischia di tornare a casa. È infatti poi finito in nomination insieme a Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Angelica Baraldi e Giselda Torresan. Ma proprio mentre il conduttore del GF leggeva il verdetto, i fan si sono accorti che l’attrice sussurrava qualcosa al suo rivale.

Il pubblico ha deciso che l'inquilino meno votato è… Alex! Sarà lui ad andare direttamente in nomination questa sera. #GrandeFratello pic.twitter.com/6Swcj7CHuP — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2023

Si vede e si sente dal video: “Vai a lunedì”, dice ad Alex che poi annuisce. Dunque entrambi sapevano già come sarebbe andata a finire. Anche Signorini se ne è accorto: “Alex, sei candidato all’eliminazione definitiva di lunedì. Sfiderai gli altri nominati di questa sera. Beatrice?“. “Ce lo aspettavamo“, la risposta. E Signorini: “Ho visto che anche Alex ha annuito…“.