Al Grande Fratello tante liti, sfoghi, lacrime ma anche sorprese. Più o meno belle, se intendiamo scoperte come quella di Angelica Baraldi, messa di fronte, insieme al ‘socio’ Paolo Masella, al video in cui consiglia ad Alex di nominare Beatrice. I telespettatori si sono convinti che questa clip smascheri definitivamente la concorrente, che agirebbe dietro le quinte. Durante la pubblicità, poi, Beatrice ci ha messo il carico: “Ma non ti vergogni? Fatti una vita, sempre sulle spalle mie stai a giocare. Paolo, Alex Angelica e Anita mi dovete lasciare in pace. Fatevi la vita vostra”.

Ma ci sono anche state sorprese emozionanti. Come quella di Rosy Chin, che in occasione del suo compleanno ha avuto un videomessaggio della famiglia e anche quella di Giselda Torresan. Com’è ampiamente noto, ha una passione smisurata per la montagna e il suo idolo è Mauro Corona. Ebbene, giovedì sera Alfonso Signorini ha voluto farle un grosso regalo.

GF, sorpresa per Giselda Torresan: “Reggiti forte”

Chiamata nella stanza SuperLed, Giselda era emozionatissima: “Mi hai sempre detto che il tuo cuore appartiene alla montagna, ma in teoria è sentimentalmente impegnato. A chi appartiene?”, le ha chiesto il conduttore. E lei: “Il mio uomo del cuore è Mauro Corona“.

“Reggiti bene sulle gambe Giselda, perché ci ha inviato un messaggio tutto per te“, ha proseguito Alfonso Signorini. Lei, incredula e piena di gioia, si è posizionata davanti allo schermo e si è goduta il momento. È infatti partito il filmato registrato per lei da Mauro Corona.

Giselda, hai fatto breccia nel cuore di Mauro Corona! 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/cwRbNTEeFf — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2023

La saluta e le promette il suo nuovissimo libro, già in viaggio verso la Casa, sottolinea Signorini. Giselda appare molto felice e su di giri, ringrazia mentre il conduttore le promette che il libro arriverà lunedì. Lei vorrebbe che a portarglielo sia proprio Mauro Corona e chissà, magari il GF la sorprenderà di nuovo.