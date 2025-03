Anche ieri sera, per il secondo sabato consecutivo, C’è Posta Per Te e L’Eredità si sono sfidati nella gara di ascolti. Ma chi ha avuto la meglio? Ecco tutti i dettagli. Su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione dello storico programma condotto da Maria De Filippi.

Da ben 25 anni, la trasmissione è uno dei pilastri del palinsesto Mediaset e continua a emozionare il pubblico. Tra lacrime, confronti accesi e momenti toccanti, la conduttrice ha chiuso la stagione con un ottimo risultato. Tanto per cambiare…

Maria De Filippi asfalta Marco Liorni: il dato

Nel frattempo, su Rai 1, Marco Liorni ha presentato il secondo e ultimo speciale in prima serata de L’Eredità, che ha visto la partecipazione di diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti del sabato sera?

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il vincitore è stato ancora una volta C’è Posta Per Te. L’ultima puntata ha registrato 4.396.000 spettatori, raggiungendo uno share del 30,6%. Lo speciale del game show di Rai 1 ha invece totalizzato 2.373.000 spettatori con uno share del 15,3%.

La prossima settimana si prospetta una nuova competizione inedita. Su Canale 5 debutterà infatti la nuova edizione del Serale di Amici, mentre su Rai 1 andrà in onda il nuovo show di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Il pubblico è già in attesa di scoprire quale programma avrà la meglio e, senza dubbio, non mancheranno sorprese e colpi di scena.

