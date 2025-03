Una storia di amore, sacrificio e riconoscenza ha emozionato il pubblico di C’è Posta per Te. Rita ha scelto di fare una sorpresa speciale ai suoi genitori, Ivana e Marco, invitando Gianni Morandi, l’artista che con le sue canzoni ha accompagnato la storia della loro famiglia. Dopo essersi trasferita lontano dai genitori, Rita ha compreso fino in fondo i sacrifici che loro hanno fatto per darle una vita migliore. Cresciuta in una situazione economica difficile, da bambina non riusciva a capire le difficoltà della famiglia e spesso chiedeva più di quanto potessero permettersi.

Solo ora, diventata madre a sua volta, ha realizzato il valore dell’amore incondizionato che Ivana e Marco le hanno sempre dato. “Dovevo solo chiedere scusa, senza pretendere ancora e ancora”, ha confessato a Maria De Filippi, ricordando i momenti in cui la famiglia faceva affidamento sulla chiesa per superare le difficoltà economiche.

Gianni Morandi commosso dalla storia di Rita e dei genitori

L’arrivo di Gianni Morandi in studio ha reso il momento ancora più speciale. Sulle note di Uno su mille, il cantante è entrato visibilmente commosso, dopo aver ascoltato la storia di Rita e dei suoi genitori.

“Mi sono immedesimato nella vostra storia. Anche noi non eravamo una famiglia molto ricca. Mio padre andava al mercato a fine giornata per comprare quello che poteva con pochi soldi, mia madre lavava i panni alla pozza comunale con le mani gelate. Ma voi non avete mai mollato, avete sempre messo i vostri figli al primo posto”, ha detto Morandi, rivolgendosi a Ivana e Marco con grande rispetto e ammirazione.

Poi, il momento più leggero e gioioso: il cantante ha intonato Fatti mandare dalla mamma e Uno su mille insieme ai genitori di Rita, regalando loro un’esperienza indimenticabile e suggellando un momento di profonda gratitudine e amore familiare.

