Una delle storie della scorsa puntata di C’è posta per te ha visto come protagonisti Serena e l’ex fidanzato Carlo. La donna ha voluto mandare a chiamare lui e la suocera Maria Rosaria. Dopo una convivenza assieme all’uomo e alla mamma di lui, quest’ultimo l’ha cacciata dopo una lite. Ma Serena ha ammesso che si sono incontrati ugualmente in totale segreto.

Durante C’è posta per te, Serena ha riferito a proposito di Carlo: “Ci frequentiamo in segreto, lui mi dice che mi ama, che pensa solo a me, ma che non possiamo mostrarci in pubblico perché sua madre lo butterebbe fuori di casa e smetterebbe di parlargli. Mi ha anche detto che io alla madre non sono mai piaciuta perché sono divorziata e ho due figli”.

C’è posta per te, storia di Serena e Carlo: lui ammette di aver mentito

Carlo ha smentito di essersi frequentato con Serena e ha deciso di non aprire la busta. Ma dopo C’è posta per te lui ha voluto fare chiarezza e ha ammesso comunque di non aver raccontato tutta la verità nel corso della trasmissione di Maria De Filippi. Con un post social ha tentato di fare definitiva chiarezza.

Carlo ha fatto intuire che la storia d’amore con Serena è terminata per sempre, ma ha fatto dovute precisazioni: “Questo post non è un modo per giustificarmi, non l’ho fatto nemmeno in trasmissione e non ho intenzione di farlo ora. È andata così perché non volevo infangare la dignità di una persona che, indipendentemente da quello che mi ha fatto, è stata una persona con cui sono stato per due anni. Se ci sono ricaduto, è stato perché ero innamorato di una persona che in realtà non ha mai provato nulla di importante nei miei confronti”.

Infine, Carlo ha aggiunto: “La sua era solo pura convenienza. Mi sento anche di giustificare mia madre, perché è ingiusto, dato che lei non c’entra nulla e casa mia è aperta a tutti, notte e giorno. L’unica colpa che ho è di non essermi difeso e di non aver detto la verità in trasmissione, ma infangare una donna e, soprattutto, una mamma, non è nel mio carattere“.