Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha raccontato ai suoi compagni d’avventura e al pubblico vicende legate a un passato difficile, segnato da problemi economici, episodi di bullismo e cattive compagnie. In queste ore, però, sono emersi alcuni retroscena che smascherano il concorrente del reality show e mettono in luca una nuova verità. Il primo a sollevare dubbi è stato Biagio D’Anelli, ex partecipante del reality e opinionista, il quale ha affermato di aver ricevuto segnalazioni che smentirebbero il racconto di Lorenzo.

“Sono entrato a far parte di certe bande, venivo obbligato a fare delle cose. Mi venivano a prendere a scuola e non potevo andare da nessuna parte, andavo in dei capannoni in mezzo ai campi in cui c’era il raduno di questa banda. Spesso tutti erano più grandi e mi obbligavano a fare cose lì, tipo missioni da portare a termine, a rubare, a commettere e ricevere violenza”, aveva raccontato Lorenzo Spolverato in un momento di confidenze con i compagni di avventura.

Leggi anche: “Adesso basta, mi state massacrando”. Yulia, è successo dopo aver lasciato lo studio del Grande Fratello





Grande Fratello, Lorenzo Spolverato smascherato da un amico: spunta l’audio

“Ricevo segnalazioni che quanto detto da Lorenzo sul suo passato è fake”, ha dichiarato D’Anelli. Ad alimentare ulteriormente le perplessità, è stato reso pubblico un audio in cui una persona vicina a Spolverato nega le difficoltà economiche e gli episodi di bullismo di cui lui ha parlato. Questo materiale è stato diffuso proprio da Biagio D’Anelli.

“Un familiare vicinissimo a Lorenzo Spolverato mi ha scritto una mail bellissima, dichiarando e confermando quello che io avevo detto in tempi non sospetti. Perché parlare di un passato inventato?”, ha detto l’ex gieffino.

“E perché raccontare una vita meglio e peggio di Escobar e far credere di aver vissuto un passato bruttissimo tra risse, pistole e quant’altro. Perché? E come mai adesso magicamente un parente strettissimo munito di chat e audio mi ha raccontato la verità? E nulla di quello a cui noi abbiamo assistito. Ma appartamenti in Emilia Romagna, lavori fiorenti, ma soprattutto una gran voglia di oziare”, ha detto ancora. In queste ore Biagio D’Anelli ha pubblicato il clamoroso audio della persona che conosce bene Lorenzo Spolverato.

“Comunque lo conosciamo bene SAPPIAMO L’ELEMENTO CHE È.”😭😭



Sto schiattando ma Lallo Sfaticato quanto buffone puoi essere per inventarti di sana pianta una (non) storia strappalacrime della tua vitaakskskahahjahjah✈️✈️#grandefratello

pic.twitter.com/Lln8vI4ndK — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 4, 2025

“La cosa mi fa ridere, lo conosciamo da tantissimo tempo. – dice la persona vicina a Lorenzo Spolverato in un audio inviato a Biagio D’Anelli – Tra me e lui c’è soltanto un anno di differenza, lui è del 96 e io del 97, era in classe con il mio migliore amico. Noi siamo gente di periferia e lui è uno di Milano, Milano”. E puntualizza: “Lui è di una classica famiglia perbene, ha fatto tutte le classi superiori con il mio migliore amico, e io che il mio migliore amico ci stupiamo che dica certe cose. Quando uscirà gli manderò un messaggio o gli farò una chiamata per dirglielo. Comunque lo conosciamo bene e sappiamo l’elemento che è”.