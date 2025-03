I concorrenti del Grande Fratello hanno celebrato i sei mesi trascorsi insieme, un traguardo importante. Al centro della scena, una torta imponente, simbolo di questa lunga avventura condivisa. Il primo taglio è spettato a chi ha vissuto l’esperienza sin dal primo giorno, un gesto simbolico dei veterani che hanno condiviso questi mesi insieme.

L’atmosfera, tra risate e brindisi, in un attimo si è trasformato in una vera e propria battaglia. La torta regalata ai concorrenti è stata lanciata da qualcuno, tra urla divertite e tentativi di schivare i colpi. Un momento di condivisione che ha unito anche le fazioni opposte, ma che ha fatto letteralmente infuriare Tommaso. Mentre nel salone del Grande Fratello volavano fette di torta e i concorrenti si divertivano tra risate e schiamazzi, Tommaso Franchi al suo rientro, dal confessionale però, è stato colpito in pieno da una fetta di torta lanciata da Giglio, che gli ha sporcato capelli, la maglietta e anche il letto.

Grande Fratello, Zeudi, Chiara e Shaila parlano della lotta con la torta

“Puliscimi il letto, prima mi pulisci il letto. Non me ne frega un cao, Giglio, ora mi vai a pulire il letto! Non scherzo, vammi a pulire il letto. Ma che cao volete da me? Siete dei bambini maleducati di mea. Siete ubriachi fradici e volete fare i ganzi. Andate a farli fuori i ganzi. Non ci vengo con voi! Lasciatemi stare in pace!”**”, ha detto Tommaso, seguito da Jessica, anche lei infuriata per il caos.

In tutto il caos, si sta discutendo su chi abbia fatto partire la lotta e, in particolare, sul perché ad essere particolarmente bersagliato sia stato Javier Martinez. Sui social molti se la sono presa con Helena, mentre in un video pubblicato oggi, Zeudi si vanta di aver tirato la torta in faccia a Javier, stessa cosa per Chiara. Le tre amiche si sono intrattenute parlando di quanto accaduto durante la lotta della torta e in molti hanno sostenuto che questa storia nasconde e tensioni e voglia di rivalsa verso la coppia soprattutto da parte di Zeudi e Chiara, le due ragazza che da Javier hanno preso il palo.

ieri sera leggevo gente che accusava helena di aver lanciato la torta con cattiveria e stamattina esce questo video GODO pic.twitter.com/oUceSzl6gB — V (@harsiness) March 16, 2025

“Ieri sera leggevo gente che accusava Helena di aver lanciato la torta con cattiveria e stamattina esce questo video GODO”, “Miss falsità, miss porchetta, miss culo sbattente che non accettano che “THE ROYAL COUPLE” siano una coppia sana e i protagonisti di questo GF E una torta x poter mettere le mani addosso con schiaffoni e se ne vantano pure. Tre caccoline invidiose”, si legge su X. “Ste cesse, cafone e maleducate. Notate come gli altri non parlano mai di loro mentre loro tre pettegole di merda”, ha scritto qualcun altro.