“Ama, guarda qua!”. Sanremo 2023, incredibile notizia per Amadeus: si è scoperto soltanto adesso

Successone in termini di ascolti per la seconda serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Questo 2023 è un record per lo share targato Rai e non poteva essere diversamente. Amadeus sta facendo un lavoro egregio negli ultimi anni e continua a soddisfare le aspettative dei più, questo è un fatto. Dopo il 62,4% di share della prima serata, nessuno avrebbe mai immaginato dei dati come quelli di oggi, in relazione alla seconda serata.

E invece Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani ce l’hanno fatta. La seconda serata del festival, quella caratterizzata dalla seconda quattoridicina di artisti in gara, è stato un vero e proprio successo. Durante la serata, oltre ai cantanti in sfida nella kermesse, si sono susseguiti anche altri artisti come Drusilla, Al Bano, Massimo Ranieri, Black Eyed Peas e molti altri. E la cosa ha funzionato. Nella serata di mercoledì 8 febbraio 2023, l’auditel ha registrato per la seconda notte di Sanremo uno share del 62.3%.

Sanremo 2023, gli ascolti della seconda serata

In pratica un bis del precedente: un record assoluto. Parliamo della bellezza di 10.545.000 spettatori incollati al televisore. Ma andiamo a vedere i dati grezzi: la prima parte, dalle 21:18 alle 23:37, è stata seguita da 14.087.000 spettatori con il 61.07% di share, la seconda parte, andata in onda dalle 23:40 alle 1:40, ha interessato 6.281.000 spettatori con il 65.72% di share.

Come dicevamo, la prima serata era stata seguita da 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share. Di fatto non si è verificato il classico calo fisiologico della seconda serata. E naturalmente il merito va solo ad Amadeus. Anche perché confrontando con gli altri anni, sembra chiaro il miglioramento. Sanremo 2022: 55.80% di share; Sanremo 2021: 42.10% di share.

62,4% DI SHARE IL PIÙ VISTO DAL 1995 pic.twitter.com/d8he8kclkf — valentina 💐 (@mocciosvs) February 8, 2023

Sanremo 2020: 53.30% di share; Sanremo 2019: 47.30% di share. E ancora: Sanremo 2018: 47.70% di share; Sanremo 2017: 46.60% di share; Sanremo 2016: 49.91% di share; Sanremo 2015: 41.67% di share. Sanremo 2014: 33.95% di share; Sanremo 2013: 42.89% di share. Insomma, guardando i dati in sequenza degli ultimi 30 anni sembra chiaro che stia andando alla grande quest’anno.

