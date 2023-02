Sanremo 2023, il gesto del figlio di Amadeus diventa virale. È successo tutto al termine della seconda puntata del Festival. Poco dopo la fine del blocco musicale e poco prima delle classifiche, è stato il momento di Angelo Duro, il comico ex Iena. Ma è durante il monologo dell’artista che il José Alberto, il figlio di Amadeus, ha fatto qualcosa che ha fatto impazzire tutti. Il giovane, 14 anni, piccola promessa del calcio e famosissimo grazie al papà e alla mamma, durante il monologo di Duro si è comportato come migliaia, se non milioni di italiani a casa.

Ma cosa è successo in pratica? C’è da dire che il comico ha fatto molto discutere per via del suo monologo, da una parte c’è chi l’ha osannato, dall’altra chi l’ha criticato aspramente. Il tutto è avvenuto intorno all’una di notte, col sonno che si faceva sentire. E anche José stava per addormentarsi, tant’è che in molti hanno notato che il ragazzo stava facendo di tutto pur di non cadere tra le braccia di Morfeo.

Leggi anche: “Stupendo”. Sanremo, Amadeus lo chiama sul palco e il pubblico impazzisce: chi è Bruno





Sanremo 2023, il gesto del figlio di Amadeus diventa virale

Ed eccolo che, seduto di fronte alla madre e a Gianni Morandi, molti hanno notato mentre cercava di non chiudere gli occhi a ogni costo. Poi, ad un tratto qualcuno potrebbe giurare di averlo visto cedere, ma a noi non risulta. Immediati i commenti degli utenti sui social: “José che si stava per addormentare è tutti noi durante il blocco pre classifica“.

In tanti poi giustificano questa piccola défaillance come reazione al monologo di Angelo Duro, da molti considerato un po’ troppo monotono. In moti hanno quindi ironizzato dicendo: “Lui (Josè, Ndr) voleva soltanto che Blanco rientrasse e spaccasse tutto, Angelo Duro compreso“. Ma cosa ha detto l’ex Iena.

lui che si addormenta durante il monologo di angelo duro ma tira su i pollici quando blanco sfascia le rose questo ragazzino è il più intelligente tra tutti quelli in platea pic.twitter.com/GYkBAuDc6m — federica (@rachelgreeyn) February 9, 2023

Ha fatto molto discutere quando ad esempio ha affermato sul palco dell’Ariston: “Sono fidanzato da 14 anni con la stessa ragazza. Vi sembra facile? La tradisco regolarmente, per questo stiamo insieme. Io glielo dico, per il bene del rapporto“. Immediati i commenti sui social: “Stile grossolano e ci sono comici migliori però penso le intenzioni fossero satiriche verso la società e la coppia, anche riguardo al ruolo della prostituta“.

Leggi anche: “Lo ha fatto davvero”. Fedez, a Sanremo il gesto per Gianluca Vialli zittisce tutto il pubblico