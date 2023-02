“Quanto ha speso Sanremo”. Rose distrutte da Blanco, svelato il costo choc della composizione

Blanco distrugge le rose sul palco di Sanremo 2023 nella prima serata del Festival e i fiorai si arrabbiano. “Non è stato un bel gesto quello del cantante Blanco di ieri sera: è stato come calpestare il cuore della Liguria, perché Sanremo non è solo la città della canzone ma anche quella dei fiori”, ha spiegato all’Adnkronos/Labitalia Daniela Massa che, come vincitrice del concorso ‘Bouquet Festival di Sanremo 2023‘, compone personalmente i bouquet consegnati sul palco dell’Ariston ai cantanti e agli ospiti.

“Al Festival mi occupo dei bouquet e non delle rose, che ieri sono state calpestate in diretta, ma se fossi stata io il cuore sarebbe andato in frantumi come le rose. Con orgoglio – afferma – faccio parte della squadra guidata dalle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua per confezionare i bouquet consegnati durante le dirette del Festival. Vengo da un piccolo centro di 4.000 abitanti, Palomonte in provincia Salerno, e per me significa tantissimo ed è un grande onore e una grande fortuna poter presentare dei bouchet sul palco”.

Blanco e le rose distrutte, quanto costava l’allestimento

“Con quel gesto di ieri sera il cantante Blanco ha calpestato il sentimento di molti professionisti che, a volte, in cambio di un rimborso spese, allestiscono i palchi. Ha inoltre calpestato il più bel dono che ci ha dato la natura per un suo capriccio”, ha detto ancora all’Adnkronos/Labitalia il presidente onorario di Assofioristi, Mario Selicato.

Jessica Tua, la flower stylist che ha collaborato con Blanco ha parlato con Un Giorno Da Pecora su Radio01 spiegando quanto è costato l’allestimento delle rose distrutte dal cantante durante la prima puntata del festival di Sanremo 2023. “Di quell’allestimento che Blanco ha portato al Festival di Sanremo per l’esibizione de L’Isola delle Rose me ne sono occupata io”, ha detto la florist.

“Avevamo inizialmente fatto una prova con un mix di rose finte e vere. L’allestimento doveva ricordare l’aiuola presente nel video della sua canzone. In totale saranno state circa trecento rose”, ha spiegato ancora la florist parlando delle rose distrutte da Blanco. Secondo quanto detto da Jessica Tua, una delle sue rose può costare dagli 8 ai 10 euro. Le rose distrutte da Blanco erano circa 300 quindi la composizione può essere costata dai 2.400 euro ai 3.000 euro.