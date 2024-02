C’è anche Angelina Mango in gara a Sanremo 2024. L’ex cantante di Amici è la figlia di Pino Mango, grande cantautore e autore di canzoni morto per un infarto mentre si stava esibendo al PalaErcole di Policoro in occasione di un concerto di beneficenza nel 2014. Angelina, che all’epoca della tragedia aveva 13 anni, omaggerà il padre cantando “La rondine” nella serata delle cover mentre al Festival porta “La noia”, canzone destinata a diventare una hit.

Si è esibita insieme agli altri 29 big in gara nel corso della prima serata di Sanremo e la sua performance ha stupito e convinto molti. Anche sui social, dove non è mancato il sostegno dei suoi tanti fan ma anche degli ex compagni di Amici e in particolare Giulia Stabile. Ma qualcuno ha fatto di più: ha voluto sorprenderla di persona, proprio nella cittadina ligure.

Leggi anche: “Guardate che fa”. Sanremo 2024, Gianluca de Il Volo lascia il palco e corre in platea: il momento commovente





Sanremo 2024, sorpresa in carne e ossa per Angelina

A farle una sorpresa in questi giorni molto intensi di Festival è stata il suo ex compagno di Amici 22, Ramon Agnelli. Il ballerino ha partecipato all’evento dell’artista per poi incontrarla per un abbraccio. E lei si è commossa alla vista dell’ex compagno con cui è rimasto un bel rapporto di amicizia.

La scena è stata ripresa dal principio dal ballerino, che tra le Storie di Instagram aveva già annunciato di trovarsi a Sanremo. Questa è la sua prima volta nella Città dei Fiori e sui social ha testimoniato il suo arrivo. Poi ha lasciato un po’ sulle spine i suoi follower: “Chi andrò a trovare?”. Ed ecco che poco dopo Ramon ha pubblicato una storia Instagram mentre si trovava alla Noioteca, spazio aperto da Angelina Mango per i fan.

Ramon arriva a Sanremo per fare il suo in bocca al lupo all’amica Angelina #Amici pic.twitter.com/qolYLu85Gq — disagiotv (@disagio_tv) February 8, 2024

E proprio mentre la cantante si esibiva sul palco lui l’ha ripresa per poi raggiungerla poco dopo per un abbraccio. Dall’espressione di Angelina Mango sembrerebbe esserne rimasta felice e anche commossa di questa sorpresa da parte del pupillo di Alessandra Celentano. Certamente è stato un bel gesto che le darà la carica giusta per poter dare il meglio anche nella terza sera.