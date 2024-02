Momento super emozionante a Sanremo 2024 nella seconda serata del 7 febbraio. Protagonista Gianluca Ginoble de Il Volo. Lui, insieme a Piero Barone ed Ignazio Boschetto, hanno intonato la canzone Capolavoro. Poi alla fine dell’esibizione ecco che è successo qualcosa di meraviglioso, con il tenore che ha iniziato a correre con dei fiori in mano per raggiungere il pubblico dell’Ariston.

A Sanremo 2024 l’obiettivo di Gianluca Ginoble de Il Volo era uno in particolare, infatti ha visto dove era posizionata una persona per lei speciale e si è immediatamente fiondato da lei. Le telecamere della Rai hanno ripreso tutta la sua corsa, inquadrando colei che è rimasta estremamente emozionata da quel gesto del giovane artista, che ha commosso tutti.

Sanremo 2024, il gesto di Gianluca Ginoble de Il Volo commuove tutti

Dunque, come si è potuto vedere dalle immagini circolate in rete e che in tanti hanno visto anche durante la diretta di Sanremo 2024, Gianluca Ginoble del gruppo Il Volo ha preso i fiori che gli erano stati donati dal Festival ma non se li è tenuti per sé. Ha cominciato a camminare a passo svelto e ha raggiunto una donna in platea. E subito si è capito chi fosse.

Gianluca ha esordito così, prima di compiere il gesto: “Questa è una occasione più unica che rara“. E ha regalato i fiori di Sanremo alla mamma Eleonora Di Vittorio, che stava seguendo il Festival seduta in platea. Presente anche il fratello di Ginoble, che ha ricevuto pure i fiori. Tra il cantante e la madre c’è stato un caloroso abbraccio, poi è stato Ignazio Boschetto a fare una battuta.

Ignazio gli ha detto scherzosamente: “Gianluca, forse c’è anche tua zia. Controlla bene“. E alla fine i tre hanno lasciato il palco con soddisfazione, dopo aver ricevuto l’applauso del pubblico.