Sanremo 2024, la reazione di Annalisa alla vittoria di Angelina Mango. L’ultima pagina di questa edizione del Festival è stata scritta ieri nella finale di sabato 10 febbraio. Ovviamente non sono mancate le polemiche. A spegnere quelle scaturite dopo la vittoria delle cover di Geolier ci ha pensato lo stesso rapper napoletano.

“Avrebbero fischiato a chiunque si fosse trovato al primo posto. Me li sono presi io per tutti, ma non era un accanimento su di me“. Durante la finale ci sono stati problemi tecnici al televoto e il Codacons minaccia di far annullare tutto. Poi c’era chi, dati i voti del pubblico, era convinto che a vincere sarebbe stato Geolier. La reazione del suo rione all’annuncio di Amadeus la dice lunga. Ma c’è stata anche un’altra reazione che ha sta facendo discutere.

La vittoria di Angelina Mango e la reazione di Annalisa

Mentre Geolier sembra aver reagito con sportività di fronte alle polemiche e alla vittoria di Angelina Mango lo stesso non può dirsi della reazione di Annalisa. La cantante, anche lei ex allieva di Amici, era una delle candidate alla vittoria finale. Ma quando Amadeus ha annunciato il vincitore il suo volto e i suoi occhi hanno raccontato forse più di quello che lei stessa avrebbe voluto.

Annalisa può dirsi comunque soddisfatta di come sono andate le cose visto che il suo pezzo “Sinceramente” si è classificato terzo ed è molto apprezzato dal pubblico. A trionfare è stata però Angelina Mango con “La noia“. Qualcuno ha notato la reazione di Annalisa quando è stata annunciata la vittoria della collega.

io adesso mi AMMAZZO datemi sue notizie ditemi come sta pic.twitter.com/p4jZOxZCNA — stemas 🫒 (@jadestuxedo) February 11, 2024

Quando Angelina Mango ha ricevuto il leoncino d’oro, Annalisa è apparsa particolarmente emozionata con gli occhi velati dalle lacrime. Secondo qualcuno la sua non era emozione, ma delusione per la vittoria della figlia di Mango. Dove sta la verità? Voi cosa ne pensate? In ogni caso Annalisa può pensare già alla partenza del suo tour e alla versione spagnola di “Sinceramente” che uscirà presto.

