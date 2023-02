Arrivano importanti notizie su Sanremo 2023 e Amadeus il giorno dopo la prima serata della kermesse musicale più famosa in Italia. Nella classifica provvisorio dei primi 14 cantanti in gara, si è piazzato al primo posto Marco Mengoni, seguito da Elodie e Coma _Cose. Ma indubbiamente il momento più clamoroso si è registrato quando Blanco, durante la sua esibizione, ha iniziato a distruggere i fiori e la scenografia perché in preda alla rabbia scaturita dal fatto che non riuscisse a sentire la sua voce all’auricolare.

Ma oltre a questo imprevisto, Sanremo 2023 e il direttore artistico Amadeus possono essere soddisfatti. Chiara Ferragni ha ricevuto tantissimi applausi e l’altro co-conduttore, Gianni Morandi, è stato anche apprezzato, in particolare con l’omaggio alla memoria di Lucio Battisti. Da segnalare durante la puntata di esordio anche il medley dei Pooh e la presenza dell’attrice Elena Sofia Ricci. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo di molto positivo nella giornata dell’8 febbraio.

Sanremo 2023, per Amadeus arriva una splendida notizia

Ci riferiamo ovviamente agli ascolti televisivi conseguiti da Sanremo 2023 e quindi da Amadeus. C’era grande attesa per scoprire cosa potesse totalizzare il Festival e alla fine è arrivata una splendida notizia, che farà affrontare al conduttore le prossime puntate con maggiore serenità. Nella prima parte dell’evento musicale si sono piazzati davanti alle televisioni 14 milioni e 170mila spettatori con uno straordinario share del 61,7%. Poi la seconda è stata vista da 6 milioni e 296mila persone con il 64,7% di share.

Nel complesso a vedere Sanremo 2023 sono stati 10 milioni e 757mila telespettatori con share totale, pari al 62,4%. Un risultato al di sopra di ogni più rosea aspettativa, dato che rispetto al 2022 c’è stato un incremento di quasi 8 punti di share. Nel 2022 erano davanti al piccolo schermo 10 milioni e 911mila spettatori con share del 54,7%. E ora la speranza di Amadeus è che questi dati siano confermati anche nelle prossime puntate. E il suo augurio è che non ci saranno altri momenti clamorosi come quelli vissuti con Blanco.

Grazie a Chiara Ferragni, Amadeus ha anche aperto per la prima volta il suo profilo Instagram personale, visto che quello precedente era condiviso con la moglie Giovanna Civitillo. In poche ore ha già ottenuto la bellezza di oltre 646mila follower.