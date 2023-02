Quarta serata di Sanremo 2023 con le cover e i duetti dei big in gara per la 73esima edizione del festival della canzone italiana. Marco Mengoni ha vinto la quarta serata dedicata a cover e duetti. Il cantante di Ronciglione si è imposto con l’interpretazione di Let it be insieme al Kingdom Choir. A seguire Ultimo, sul palco con Eros Ramazzotti. Quindi Lazza – con Emma e Laura Marzadori – seguito da Giorgia, protagonista del duetto con Elisa, e da Mr Rain accompagnato da Fasma.

La classifica generale di Sanremo 2023 dopo quattro serate: 1. Marco Mengoni. 2. Ultimo; 3. Lazza; 4. Mr Rain; 5. Giorgia; 6. Tananai; 7. Madame; 8. Rosa Chemical; 9. Elodie; 10. Colpaesce Dimartino; 11. Gianluca Grignani; 12: Coma_Cose; 13. Modà; 14. Articolo 31; 15. LDA; 16. Leo Gassmann; 17. Paola e Chiara; 18. Ariete; 19. Mara Sattei; 20. Colla Zio; 21. gIANMARIA; 22. Cugini di Campagna; 23. Levante; 24. Olly 25 Anna Oxa 26 Will 27. Shari; 28. Sethu.

Sanremo 2023, chi è la donna della platea che ha baciato Fedez

Fedez è sul palco dell’Ariston di Sanremo 2023 per cantare con gli Articolo 31 un medley dei loro successi. Dopo essere sceso in platea sulle note di “Ohi maria”, chiaro riferimento alle droghe leggere, i rapper hanno lanciano un appello alla legalizzazione verso il presidente del Consiglio al grido di “Giorgia legalizzala!”.

Ma a qualcuno non è passato inosservato il gesto di Fedez. Sceso in platea, ha abbracciato una signora e in tanti si sono chiesti chi fosse. A svelare il mistero è stato lo stesso rapper. Con una diretta Instagram, il conduttore di Muschio Selvaggio, collegato dalla casa di Sanremo. “Volevo baciare Stefano Coletta, non l’ho trovato e ho ripiegato sulla signora nel pubblico”, ha spiegato l’ospite degli Articolo 31 a Sanremo 2023 (qui il video).

Durante la diretta da Sanremo 2023, Fedez ha lanciato una bomba anche su Anna Oxa: “Ti sparo una bomba su Anna Oxa, è stata davvero maleducata oggi. C’era una scaletta di artisti oggi, che dovevano fare le prove, e ha saltato la scaletta. Eravamo lì ad aspettare da due ore ed ha saltato la fila. È stata davvero maleducata e sono stato tentato dal dirglielo. Non ci si comporta così. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?”.