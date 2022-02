Ah, che storia il Festival di Sanremo. L’edizione 2022 è appena passata, ma l’eco delle canzoni, dei colori, delle emozioni che sono andate in onda sul palco dell’Ariston sono ancora tra noi. E lo saranno ancora a lungo. Una manifestazione che, ancora una volta sotto la direzione artistica e la conduzione di Amadeus, ha saputo conquistare il pubblico della tv con ascolti record, giovandosi anche del ritrovato pubblico in sala. Un evento che, più degli altri anni, ha il sapore della rinascita.

Certo non sono mancate le polemiche, ma come tanti hanno notato la musica è tornata protagonista. E pazienza se qualcuno come Donatella Rettore ha avuto da ridire sulla gestione in particolare della serata cover, Sanremo 2022 ha spaccato, poche storie. Basta vedere, sui social, quanto successo riscuotano ancora i post relativi. La gag tra Ama e Fiore che potete gustarvi qua sotto è tutta da ridere. E sui cantanti? Quest’anno in gara tutti big, alcuni più big di altri, ovvio.

E adesso tutti a cercare di scoprire qualcosa di più sui propri beniamini, chi sono i cantanti giù dal palco, soprattutto quelli meno noti. Come Tananai, vero nome Alberto Cotta Ramusino, che pur arrivando ultimo ha fatto sorridere sin dal primo giorno con la sua “Sesso occasionale”. Che sulle sue performance non proprio ottimali ha confessato: “Mi capiranno da morto. Sanremo è strano, eh? Io ero convinto di aver fatto una fic..ta, torno a casa: una m**da, stupenda sta roba! Tu vivi in una dimensione parallela. Sul palco tiravo delle stecche…”. Ora sul web sugli eroi di Sanremo 2022 si trova di tutto, guardate la foto di questo bambino. Lo riconoscete?





Beh, vi diamo qualche indizio. Lui di stecche non ne ha prese, manco una. Anzi, la sua canzone, in duetto con un altro cantante che da qualche anno sta sulla cresta dell’onda, a Sanremo si è piazzata bene, anzi benissimo. Diciamo pure che ha vinto. Non avete capito di chi parliamo? Beh, il gioco continua, visto che potrebbe essere Mahmood oppure Blanco…

Ora vi sveliamo di chi è il volto da bambino che avete visto in foto. Si tratta di Riccardo Fabbriconi, ovvero Blanco! Nato il 10 febbraio del 2003 a Calvagese della Riviera, nel bresciano, (ma ha zii e cugini a Nepi, provincia di Viterbo, ndr) Blanco ha battuto un record al Festival: è infatti il più giovane artista maschile ad aver vinto la kermesse musicale. In questo caso in duetto con Mahomood. Allora, lo avevate riconosciuto? Beh, il sorriso è sempre lo stesso. E pure l’energia che trasmette! Non credete?