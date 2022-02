“La prima volta in 22 anni”. Sanremo 2022, dal palco al pubblico da casa: tutti se ne sono accorti

C’è chi lo ha visto e lo ammette. E c’è chi lo ha visto e non lo dice. Poi ci sono, per carità, pure quelli che hanno preferito altro. Ma il Festival di Sanremo edizione 2022 ha fatto numeri sensazionali per quanto riguarda gli ascolti. Può piacere o no, ma i dati parlano chiaro. Fin dalla prima serata Amadeus ha battuto Amadeus. Martedì 1 febbraio, infatti, la kermesse musicale ha ottenuto il 54,7% con 10 milioni e 911mila spettatori. L’anno scorso si era fermata al 46,6% e 8 milioni e 363mila.

Mercoledì, seconda serata dedicata alle cover, ancora meglio con il 55,8% e più di 11 milioni di telespettatori (nel 2021 share 42,1% e 7 milioni e mezzo di spettatori, ndr). Terza serata da 9 milioni e 360mila spettatori per 54,1% di share poi il boom del quarto appuntamento con un super 60,5% di share e ben 11 milioni e 378mila spettatori. E la puntata finale? Di che numeri parliamo? Beh, vi diciamo solo che è stato un crescendo davvero record. Ascolti del genere non si vedevano dal 2000, quando sul palco dell’Ariston c’era Fabio Fazio.

La quinta ed ultima puntata del Festival di Sanremo, vinto da Mahmood e Blanco con “Brividi”, ha conquistato qualcosa come 13 milioni e 380mila telespettatori. Lo share è stato del 64,9%. Tanto per fare un confronto con la passata edizione, quella vinta dai Maneskin, l’anno scorso gli spettatori della finalissima furono 9 milioni e 970mila. Share del 54,4%.





Sanremo 2022 ha sbancato: basti pensare quando sono stati proclamati i vincitori gli spettatori davanti alla tele, dall’1:49 all’1:56 erano quasi 6 milioni e mezzo, sei milioni e 422mila per l’esattezza, ovvero il 73,4% dello share. In particolare Sanremo Start (dalle 20:52 alle 21:17) ha registrato 13milioni e 725mila spettatori con il 52,3% di share. La prima parte (dalle 21:22 alle 23:54) ha conquistato 15 milioni e 660mila spettatori con il 62,05% di share. Infine la Seconda Parte (dalle 23:58 all’01:48) gli spettatori sono stati 10milioni e 153mila (72,09% di share).

Agli altri programmi non sono rimaste che le briciole. Su Canale5 il film “Matrimonio a Parigi” ha ottenuto il 5,18% di share (1 milione e 344mila spettatori). Su Italia1 invece il film d’animazione “Il viaggio di Arlo” ha conquistato appena 848mila telespettatori (3,17% di share). Su Rai2 “Il lato oscuro della mia matrigna” ha fatto registrare il 2,03% di share (550mila spettatori). Su Rai3 “La truffa dei Logan” si è fermata a 435mila spettatori (1,63%), su Rete4 “007 – Il mondo non basta” ha tenuto davanti alla tv 399mila spettatori (1,61%). Su La7 “Apocalypse Now Redux” ha raggiunto i 184mila spettatori con lo 0,82%. Infine su TV8 “Paura in volo” si è fermato ad appena 206mila spettatori (0,8%) e su Nove “Casamonica – Le mani su Roma” è arrivato all’1,5% di share, ovvero circa 356mila telespettatori.