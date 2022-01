La squadra di Sanremo 2022 prende forma. Manca ormai una manciata di giorni alla prima attesissima serata di questo Festival targato, ancora una volta, Amadeus. Il conduttore e direttore artistico della passata edizione aveva inizialmente negato la possibilità di tornare sul palco dell’Ariston. Troppe le polemiche, evidentemente eccessiva la pressione su una manifestazione che come tutti sanno non è ‘solo’ la kermesse musicale italiana più chiacchierata.

Ama però ha cambiato idea e sarà al suo posto. E non perché non ci siano veleni e frecciate attorno all’evento. Tutt’altro. L’ultima riguarda l’annuncio su Checco Zalone che, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, sarà finalmente ospite d’eccezione in una delle cinque serate dall’1 al 5 febbraio. Su chi sarà ad affiancare Amadeus nella presentazione, tuttavia, sono stati fatti tanti nomi ed è rimasto un alone di mistero. Almeno fino ad oggi.

Nelle ultime ore è stato svelato un altro nome del cast del Festival di Sanremo 2022. Al fianco di Amadeus ci sarà infatti l’attrice Maria Chiara Giannetta, reduce dal successo di “Blanca”. La serie tv racconta la vicenda di una donna che, rimasta cieca all’età di 12 anni, si trova ad un passo dal realizzare il sogno della sua vita: lavorare in polizia. Una volta arrivata in commissariato per uno stage, però, deve affrontare la diffidenza di tutti.





Chi è Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia il 20 maggio del 1992 e, oltre ad essere la protagonista di “Blanca” ha preso parte anche alla serie “Don Matteo”. Qui interpreta il personaggio di Anna Olivieri. La 29enne ha alle spalle in ogni caso numerose altre esperienze al cinema e in televisione. Dopo aver studiato recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma Maria Chiara ha recitato in “La ragazza del mondo”, “Mollami” e “Bentornato Presidente”.

In tv invece l’abbiamo già vista nelle serie “L’allieva”, “Un passo dal cielo” e “Che Dio ci aiuti”. È con “Blanca” però che Maria Chiara Giannetta ha ‘fatto il botto’. La prima stagione della serie, trasmessa in prima serata dalla Rai dal 22 novembre al 21 dicembre 2021, viaggia ad una media di 5,5 milioni di telespettatori con uno share del 25,5%. Numeri che hanno spinto la produzione a realizzare anche una seconda stagione che vedrà la luce a marzo. Per l’attrice è in arrivo quindi un periodo carico di impegni e, l’augurio è d’obbligo, ricco di soddisfazioni.