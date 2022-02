È finito il Festival di Sanremo 2022. 5 puntate splendide quelle presentate da Amadeus. Alla fine, la 72esima edizione della kermesse è stata un successo e il merito va soprattutto al conduttore e alla sua direzione artistica. Convincono anche le sue scelte in fatto di spettacolo puro: le co- conduttrici e gli ospiti che danno ritmo alla kermesse e non fanno mai stancare (tranne alcune eccezioni). Madrina dell’ultima serata, della finale, la meravigliosa Sabrina Ferilli che ha fatto impazzire per la sua bellezza, ma soprattutto per l’incredibile simpatia.

L’abbiamo imparata a conoscere grazie a Tu sì Que Vales e di certo non ha deluso le aspettative. È riuscita a tenere il timone con grazia e umorismo. Amadeus e tutta l’Italia hanno apprezzato molto, poco ma sicuro. Ma tornando alla musica, la finale ha più o meno confermato i sentori del pubblico e della sala stampa. Vincono la 72 esima edizione del Festival di Sanremo: Mahmood e Blanco. I due giovani, dal talento smisurato, hanno stravinto con il 54% delle preferenze su Elisa e Gianni Morandi. Vittoria più che meritata.

Secondo gradino del podio di Sanremo per Elisa che a cui è anche stato riconosciuto il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnato dall’orchestra del Festival. Medaglia di bronzo per Gianni Morandi che ha conquistato anche il premio sala stampa Lucio Dalla. I due, con Brividi, vincono con un pezzo urban, contemporaneo, moderno, che si appoggia su uno spartito che viaggia su una linea armonica modulata tra alti e bassi e che loro intonano con due vocalità ben distinte ma perfettamente all’unisono.





“Nudo con i brividi, a volte non so esprimermi e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre”, cantano. Un successo che sta scalando anche le classifiche mondiali di Spotify, grazie ad una melodia e a un gioco di voci che lascia senza fiato. Secondo Sanremo per Mahmood e per lui seconda vittoria.

Il giovane aveva già vinto Sanremo nel 2019 con ‘Soldi’, quando il conduttore (e direttore artistico) era Claudio Baglioni. Allora precedette di pochissimo Ultimo, e la sua vittoria fu una grande sopresa. Al contrario di questa edizione, dove ha recitato il ruolo del favorito sin dal giorno in cui era stato annunciato il cast dei cantanti.