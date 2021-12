Samantha De Grenet, l’annuncio arriva solo oggi. Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tempo di rassicurare i numerosissimi fan sulle sue condizioni di salute. Un video dal lettino dell’ospedale ha messo in allarme gli affezionati follower. Infatti la Vip si sarebbe sottoposta a un’operazione.

Nulla di grave per Samantha De Grenet seppur il video che la ritrae in un letto d’ospedale abbia destato non poca preoccupazione. L’ex gieffina ha condiviso un video sulle note della canzone di Britney Spears, Oops!… I Did It Again, mostrando tanto di gamba fasciata. Un’operazione al menisco e adesso tanto riposo per lei. Ne ha parlato così.

“È anche questa è fatta!!!…Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente…Ora starò buona per un po’ e avrò una bella scusa per farmi coccolare. Grazie Dottor Stefano Lovati, oltre che un caro amico sei un professionista straordinario e con te tutta la tua équipe. Sempre con il sorriso. Think positive. Operazione al menisco”.





Con queste parole Samantha ha voluto rassicurare tutti e informare che sta bene e che non occorrerà fare altro che stare un po’ a riposo. L’occasione giusta, inoltre, per ringraziare anche quanti hanno dimostrato affetto e vicinanza durante questa piccola disavventura.

E non potevano mancare, oltre alla cascata di cuori da parte dei fan più affezionati, anche numerosi commenti di incoraggiamento da parte di amici e colleghi. Prima tra tutti, Carolina Marconi, a seguire Vittorio Brumotti, e ancora Angela Melillo, Sabrina Ghio, Antonella Mosetti, Nek e Alessia Ventura. Immancabile anche il messaggio di Andrea Pucci che ha ricordato a Samantha di essere una leonessa, motivo per cui riuscirà a superare alla grande anche questo momento.