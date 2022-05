Un anno fa circa Samantha Curcio si faceva conoscere dal pubblico di UeD. In studio ha conosciuto e poi scelto il corteggiatore Alessio Cennicola. Sembrava un grande amore, ma la loro storia non è durata molto. Le foto di lui con un’altra hanno incrinato il loro rapporto, ma ci sono anche altri motivi che hanno portato l’ex tronista a mettere un punto.

Lo ha raccontato la stessa Samantha Curcio in un lungo sfogo social dove ha anche chiesto ai follower di non scagliarsi contro nessuno perché entrambi stanno soffrendo per questa decisione: “Non avrei mai pensato di dover scrivere questo e invece la vita è imprevedibile”.





Samantha Curcio UeD festeggia un importante traguardo

“Ho sperato fino a un minuto fa di salvare il mio amore, solo ora capisco che l’amore per me stessa dev’essere più forte dell’amore per un uomo, a meno che quell’uomo non sia nostro padre – conclude – Non mi va di scendere nei dettagli perché non mi fa sentire meglio screditare gli altri e perché io ad Alessio auguro ogni bene. Vi chiedo solo di avere rispetto di una donna innamorata che ha voluto sognare la sua favola. Non tutte le favole però hanno un lieto fine”, aveva concluso Samantha Curcio.

E sì, a vedere l’ultimo post si è davvero dedicata a se stessa: ha concluso il suo percorso di studi e oggi è diventata dottoressa in Giurisprudenza. L’ex tronista ha voluto condividere alcune foto del giorno della laurea sui social raccontando come ha “pianto, ho avuto paura, alcune volte neanche trovavo la soluzione, ma non ho mai e sottolineo mai pensato che questo giorno non sarebbe arrivato”.

“Non sentitevi mai indietro, mai sbagliati, non siate i nemici di voi stessi, non siate troppo severi nel giudicarvi e, con tutta la determinazione che ora non credete di avere, prendetevi quello che volete dalla vostra vita”, ha aggiunto Samantha Curcio a cui sono subito arrivate le congratulazioni degli amici di UeD. Da Giacomo Czerny a Giovanna Abate fino a Martina Grado e Davide Donadei.

“Costretta ad operarmi”. UeD, l’ex tronista di nuovo sotto i ferri: è il quinto intervento chirurgico