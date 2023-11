Brutta notizia per il pubblico di Alberto Matano. La vita in diretta è costretta a subire una decisione presa dalla Rai, che però si è rivelata inevitabile. Non potevano fare altrimenti i vertici della televisione pubblica italiana, nonostante l’incredibile successo del conduttore anche nell’attuale stagione. Sta ottenendo dei risultati straordinari per quanto riguarda gli ascolti tv, ma dovrà adesso fermarsi generando sicuramente insoddisfazione in tanta gente.

Ma Alberto Matano non ha potuto che accettare questa scelta fatta su La vita in diretta. Deve dare spazio ad altri colleghi obbligatoriamente e a pagarne le conseguenze è anche la sua trasmissione. Non è l’unico comunque ad aver avuto dei disagi da questa nuova programmazione, infatti anche Francesca Fialdini dovrà stopparsi nuovamente, dopo aver già rinunciato alla puntata del 26 novembre per la messa in onda della finale dello Junior Eurovision Song Contest 2023.

Alberto Matano, la Rai sospende La vita in diretta: cosa succede

Francesca Fialdini non risponderà presente nemmeno domenica 3 dicembre con Da noi a ruota libera. Per la stessa motivazione la sospensione è disposta pure per Alberto Matano, che non potrà presentare La vita in diretta precisamente nella giornata di venerdì primo dicembre. I telespettatori, quando si sintonizzeranno su Rai1, non vedranno il presentatore ma un’altra trasmissione comunque molto attesa da parecchie persone.

La vita in diretta non sarà in onda l’1 dicembre per lasciare spazio alla prima puntata de Lo Zecchino d’Oro, presentato da Andrea Dianetti e Carolina Benvenga. La direzione artistica è affidata invece al conduttore Carlo Conti. Fialdini non presenterà Da noi a ruota libera perché domenica 3 ci sarà la finalissima del programma musicale dedicato ai bambini. Sabato 2 non vedremo nemmeno Italia Sì e il giorno successivo pure Reazione a catena salterà.

Quindi, la settimana de La vita in diretta sarà meno lunga del previsto, dato che la trasmissione si fermerà giovedì 30 novembre. Poi bisognerà pazientare fino a lunedì 4 per rivedere all’opera Matano e gli altri suoi ospiti.