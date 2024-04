Nuova puntata nella serata del 9 aprile di Affari Tuoi con Amadeus alla conduzione. A giocare è stata la concorrente Maria Assunta della regione Sardegna, la quale ha deciso di avere al suo fianco la figlia Joe che l’ha supportata durante il percorso. Ma quello che è successo verso la fine ha lasciato tutti sconvolti. Non solo la giocatrice, ma anche tutto il pubblico i studio e da casa.

In apertura di Affari Tuoi, Amadeus aveva deciso di scherzare con la concorrente Maria Assunta, visto che non era andata bene precedentemente con un’altra pacchista: “Mi raccomando, cerchiamo di non andare anche stasera alla regione fortunata“. Partendo dall’inizio, il Dottore durante la telefonata col conduttore ha proposto alla donna 34mila euro, ma sono stati rifiutati.

Affari Tuoi di Amadeus, cosa è successo alla concorrente Maria Assunta

Continuando a soffermarci sull’avventura ad Affari Tuoi di Amadeus da parte della concorrente sarda Maria Assunta, ha perso 30mila euro e il Dottore le ha proposto un cambio, accettato da lei. Nel 20 che aveva inizialmente c’erano appena 5 euro, quindi si è presa il numero 7. Il presentatore ha poi detto: “Una partita da tutto o niente, ha le idee chiare Assunta, è come se sapesse dove andare. Cosa fai nella vita?”. E la concorrente: “Mi occupo della famiglia e dei miei figli”. E la ragazza ha aggiunto: “Io sono responsabile di cassa in un chiosco sul lungomare di Cagliari”.

Parlando di quanto detto in famiglia, Maria Assunta ha dichiarato: “Ci hanno dato carta bianca, ci hanno detto di seguire le sensazioni”. E Amadeus ha esclamato: “Con 300mila euro ancora in gioco questa viene considerata una grande partita”. Poi lei ha risposto così al Dottore che proponeva cambio o offerta: “Questo è il mio numero, l’ho sempre voluto mantenere, solo che là c’è un numero che mi piace“. Hanno detto no a 40mila euro e sugli eventuali 300mila da vincere: “Faremmo tante cose, renderei felici figli e anche me e mio marito. Saremmo più tranquilli e viaggeremmo tanto”.

Prima di aprire il 3, Maria Assunta ha commentato: “Il tre è sempre stato il nostro numero, mi sono sposata il tre di settembre, ho tre figli e ci sono altre coincidenze. Mio marito mi diceva di lasciarlo alla fine, avrei anche voluto cambiare il pacco con quello”. E infatti là dentro c’erano proprio i 300mila euro, persi dalla signora e dalla figlia Joe. E non hanno nemmeno vinto i 50mila e i 100mila della regione fortunata: “Aveva ragione mio marito, avrei dovuto ascoltarlo”.