Antonino Spinalbese, noto hairstylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, è tornato in televisione dopo l’esperienza di due anni da al Grande Fratello. Da ieri è uno dei protagonisti di The Couple, il reality game su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, e in chieste ore ha fatto parlare di sé durante unachiacchierata con gli altri concorrenti nel giardino della casa. Un momento di chiacchierata in cui si è toccato un tema molto particolarmente: la sua relazione con Belen Rodriguez e la piccola Luna Mari, la figlia che la coppia ha avuto il 12 luglio 2021.

A un certo punto, uno dei partecipanti ha chiesto ad Antonino come fosse la sua situazione familiare, in particolare se vede spesso la sua bambina. La risposta di Antonino Spinalbese è stata enigmatica: “Alla fine, quando le cose vanno bene…” ma subito dopo la regia ha staccato, interrompendo il suo intervento e concentrandosi su altri concorrenti, che stavano parlando di asciugamani e biancheria.

The Couple, Antonino parla di Belen e la regia censura

Questa breve frase ha lasciato molto spazio all’immaginazione, ma sembra che Antonino volesse dire che, se i rapporti con Belén sono distesi, allora diventa più facile vedere la figlia. Non è un segreto che i due ex abbiano avuto alti e bassi nella loro relazione, ma l’idea che ora ci sia una maggiore serenità tra loro è sicuramente una buona notizia, soprattutto per la piccola Luna Mari.

Prima di entrare nel programma, Antonino aveva già parlato della sua bambina e della situazione con l’ex compagna con la quale è scattato un colpo di fulmine mentre lui le acconciava i capelli per un serata. “Uno dei miei più grandi amori è finito. Si può pensare a un futuro insieme avendo un dono, nostra figlia, che ci educa”, ha detto il concorrente di The Couple.

il sito di de capol che è già pieno di video di andrea non lo sopporto più antonino chiaramente robbato per colpa sua#thecouple pic.twitter.com/S7gBpsGcSq — bealuzzi supporter || stanning jasmine 💜 (@luzzers_) April 8, 2025

Spinalbese diventa noto al pubblico per la sua relazione con Belen Rodriguez. Ma oltre alla showgirl argentina, l’hair stylist ha avuto diverse frequentazioni tra cui quella con Helena Prestes, seconda classificata del Grande Fratello 2025. Oggi Antonino è legato sentimentalmente con Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice di Genova 25enne.