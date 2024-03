Nella mattinata del 12 marzo, poche ore dopo la puntata in diretta del Grande Fratello, Beatrice ha lanciato una sorta di frecciatina nei confronti di Rosy Chin. Appena sveglia, l’attrice si è accorta di qualcosa che stava facendo la food blogger in cucina e l’ha immediatamente bacchettata, paragonandola tra l’altro ad una persona che lei conosce molto bene.

Parlando di queste due concorrenti del Grande Fratello, dobbiamo subito ricordarvi che Beatrice e Rosy Chin sono le uniche due che hanno la certezza di essere in finale. L’influencer nata a Milano da genitori cinesi è riuscita a conquistare questo traguardo nella serata dell’11 marzo, mentre la Luzzi ce l’aveva fatta già diverso tempo fa. E ora le due hanno avuto un dialogo molto particolare.

Grande Fratello, la frecciata di Beatrice a Rosy Chin: “Non puoi farlo così presto”

Nella casa del Grande Fratello, mentre Beatrice e Rosy Chin erano in cucina in compagnia anche di Greta ed Alessio, l’attrice si è lamentata perché erano ancora le prime ore della mattinata e già la food blogger di origini asiatiche era intenta a fare una cosa che avrebbe potuto rinviare a dopo. Non parliamo di una vera lite, però c’è stata una battutina da parte della Luzzi.

Rosy stava cucinando e quindi Bea ha leggermente protestato: “Veramente Rosy, puoi anche evitare di fare il ragù alle 8 del mattino eh. Sembri mia suocera“. Si era già portata avanti, nonostante mancassero ancora tante ore prima del pranzo. Una scelta trovata discutibile dalla Luzzi. Vedremo se la seconda finalista del GF seguirà questo consiglio.

Bea : "veramente Rosy puoi anche evitare di fare il ragù alle 8 del mattino eh..sembri mia suocera.."#GrandeFratello pic.twitter.com/3pvAJ1AHDw — Iaia Trilli ✨ (@IaiaTrilli) March 12, 2024

Nessun momento di particolare tensione al Grande Fratello, ma uno scambio di vedute sul fatto che Beatrice ritenga troppo prematuro cucinare alle 8 del mattino. Invece Rosy lo apprezzerebbe.