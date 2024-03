La puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 11 marzo, sarà ricordata per la brutta figura fatta da Alessio Falsone e le sue frasi assolutamente fuori luogo nei confronti di Greta Rossetti. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri, Alessio ha detto: “Quando sono entrato qui la prima cosa che ho detto è che i miei amici mi hanno detto di farmi Greta. Ho cominciato a ridere e scherzare con lei. Dico ‘mmh’, c’era margine per lavorare su una cosa che sarebbe nata per gioco”.

“Poi è arrivato Sergio, gli ho chiesto se era davvero interessato, ha detto sì”. Un colpo profondo alla credibilità di Alessio, per altro già minata dai comportamenti sempre al limite della squalifica. Squalifica che il pubblico in realtà ha chiesto diverse volte, senza avere mai soddisfazione. Ma nella puntata di ieri c’è stato anche spazio per Anita.





Grande Fratello, Anita sibillina con Garibaldi: “Beatrice ti ha fregato”

E un altro scivolone. Dopo un clip che metteva vicino Alessio e Beatrice, Anita ha detto a Garibaldi: “Ecco, ascolta bene. Ecco come ti ha preso per il cu**”. Garibaldi è rimasto in silenzio, al contrario degli utenti della rete che su X hanno preso ad attaccarla. “Quello poi sarebbe il suo amico… Questa ragazza è incredibile. Ha una cattiveria terribile. Il percorso di Giuseppe lontano da lei sarebbe stato proprio un altro percorso”.

E ancora: “Questa ragazza davvero e cattivissima io non so quelli che appoggiano Anita cosa vedono di bello in lei oltre la bellezza perché e una bella ragazza sono sincera, ma dentro mi dispiace non lo e continua a mettere cattiveria a Peppe anche in diretta parlando sottovoce”. Beatrice, in realtà, è stata molto netta con Garibaldi. E lo ha ripetuto in diretta.

“Ascolta come ti ha preso per il culo” (sta parlando con Giuseppe)



È PROPRIO UNA STR0NZ4 💀 #GrandeFratello pic.twitter.com/SqvSlyrTDS — Giulia.🦋 (@commentocose__) March 11, 2024

Ad Alfonso Signorini ha detto: “Nonostante questa affinità affettiva, io gli ho detto che non posso riprendere quella strada, io purtroppo quella strada non la posso riprendere per diversi motivi, ho subito tante ferite interiori, disistima, che non posso proprio. Gli ho chiesto delle scuse per tante umiliazioni a cui mi ha costretta, ma gli ho detto che fuori da qua ho una vita incompatibile con la sua”.