“Ha chiesto aiuto…”. Rossano Rubicondi, nuove rivelazioni sulla sua morte. La notizia arriva in diretta

Nuovi particolari sulla morte di Rossano Rubicondi. A rivelarli è l’inviata di Pomeriggio 5. Intanto domani a 12 a Manhattan si celebreranno i funerali in chiesa. Nelle orecchie e negli occhi di tanti telespettatori ci sono anche le parole e i gesti dei genitori di Rossano. “Ci hanno informati di un aneurisma polmonare, si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca da bagno della casa dove viveva da solo. Ci hanno detto anche che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline, ma noi non ne sapevamo niente”.



Anche la madre di Rossano Rubicondi, Rosa, ancora scossa, spiega come hanno ricevuto la notizia: “Ci hanno chiamato dall’America, ha risposto al telefono mio marito e si batteva le mani sul petto. Io lo guardavo, gli chiedevo cosa fosse successo e lui mi ha detto ‘Rossano non c’è più’. Stavamo guardando Tale e Quale Show, erano le 10 meno un quarto. Non ci credevo, poi sono cominciate tutte le telefonate degli amici. Continuo a non crederci”.



Le ultime notizie parlano di un Rossano Rubicondi “da solo nel suo appartamento è crollato nella doccia e poi per sei metri ha cercato di trascinarsi verso il telefono per chiamare aiuto”, ha raccontato l’inviata di Pomeriggio 5. E se l’autopsia ha confermato che Rossano è morto per un tumore, rimangono ancora molti dubbi sulla sua malattia e sulla possibilità che abbia scelto di curarsi con metodi alternativi.







In collegamento a Pomeriggio 5 Linda Batista, ex di Rossano Rubicondi, non crede a questa versione: “Non sapevo nulla della sua malattia, sono sconvolta. Non è possibile che abbia rinunciato a curarsi, amava troppo la vita. Mi sembra assurdo perché lo conoscevo bene”. In silenzio, intanto, resta il dolore di Ivana Trump.





La loro relazione si era interrotta nel 2019. A dare notizia proprio lei: “Rossano Rubicondi passa molto tempo in Italia e io a New York, Miami e St. Tropez. La relazione a distanza non funziona. Siamo stati bene e siamo rimasti amici. La rottura è stata amichevole”. A luglio di quest’anno gli ex marito e moglie erano stati paparazzati durante una passeggiata a New York.