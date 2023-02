Dopo Sanremo 2023 si continua a parlare di Rosa Chemical e ora c’è un cantante che ha ammesso di avere attrazione nei suoi confronti. Il bacio con Fedez e i suoi gesti hot sul palco, con tanto di plug anale portato sul palco dell’Ariston durante l’esibizione di venerdì scorso con Rose Villain nella serata dedicata alle cover, hanno fatto il giro della rete. Ma ora c’è dell’altro che finora era rimasto all’oscuro, ovvero quest’interesse di un suo collega, che ha confermato che lui è un ragazzo molto bello.

Prima di dirvi chi di Sanremo 2023 ha interesse per Rosa Chemical, parliamo quindi di un cantante che si è esibito e che ha ammesso l’attrazione, c’è qualche novità sulla presunta lite tra il rapper milanese e Chiara Ferragni. A parlare è Federico Taddia, giornalista e autore televisivo che di quel bacio è stato testimone ravvicinato. Lui ha detto di aver registrato anche un video, ma di averlo cancellato per rispetto della coppia. Cosa si sono detti Chiara e Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical? È un mistero. “Sono affari loro”.

Sanremo 2023 e Rosa Chemical: un cantante ha attrazione per lui

Secondo quanto riferito nel post-Sanremo 2023, Rosa Chemical ha già dei fan sfegatati non soltanto dal punto di vista artistico. Un cantante ha mostrato pubblicamente di avere attrazione nei suoi confronti. Lo ha fatto durante un’intervista a Lundini, nel quale ha fatto una confessione molto eloquente. Un vero e proprio colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e che tipo di affermazioni sono state fatte precisamente dal collega di Rosa Chemical.

A confessare tutto è stato Olly, che ha anche fatto un freestyle: “Tu sei una cecca però con un H in più, non ti fot* la tipa non mi piace l’HIV. Alla tv ti fai tante se* che beh non ti prendi l’AIDS ti prende l’ADSL”. E ha poi affermato: “Tra me e Rosa Chemical c’è attrazione, di qualsiasi tipo. Anche sessuale“. Lo avrà detto solamente scherzando o c’è qualcosa di vero dietro tutto questo? Non resta che aspettare le prossime settimane per scoprire se possa nascere davvero qualcosa oppure no.

Olly, classe 2001, è originario di Genova e ha iniziato la sua attività musicale nel 2016. Lui è stato in grado di piazzarsi nei primi sei posti di Sanremo Giovani e per questo motivo ha avuto l’opportunità di andare al Festival, portando in gara la canzone Polvere, che ha ottenuto il 24esimo posto.