“La mia anima gemella…”. Romina Power a bomba su Albano Carrisi. La rivelazione in diretta tv cambia ogni cosa

Tempo di confessioni per Romina Power che si lascia andare a una lunga confidenza con Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Tanti i temi toccati dalla cantante reduce da un’estate travagliata e sempre al centro del gossip. Passano gli anni ma la sua storia con Albano Carrisi continua a tenere banco, come la rivalità con Loredana Lecciso che, giorno dopo giorno, deve fare i conti con i fantasmi lasciati dall’ex moglie. Un bilancio che arriva in concomitanza con la celebrazione del suo settantesimo compleanno, celebrato il due ottobre.



Un traguardo che Romina Power non nasconde ma di cui va anzi fiera, come dei segni che la vita ha lasciato sul suo volto. Tra i tanti temi toccati la cantante ha affrontato anche quello della chirurgia estetica. “Non ne capisco il senso. Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più. I continui ritocchi non ti migliorano come persona. A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così”, ha spiegato.



Poi è passata a parlare di momenti intimi con Silvia Toffanin che le ha chiesto se avesse avuto nuovi amori dopo Albano. “Quando mi sono separata da lui avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca”.







Quindi Romina Power ha parlato del suo rapporto, non sempre facile, con Jolanda la madre di Albano. “All’inizio era un po’ diffidente, poi con l’arrivo dei figli mi ha aiutata tantissimo e alla fine ci siamo molto affezionate. È stata come una mamma per me, ci volevamo molto bene”. Infine una confessione che ha spiazzato tutti e che riguarda la sua vera anima gemella non Albano ma sua sorella.



“Taryn è stata una sorella fantastica, non potevo chiederne una migliore – racconta Romina Power -. Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella dev’essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn e il nostro legame non si spezzerà mai. Era speciale, aveva un grande rispetto per le minoranze e per gli animali ed era molto fedele a sé stessa: era incorruttibile. Ha rifiutato il mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura. Era bella dentro e fuori, è stata una madre esemplare per i suoi quattro figli. L’ho sempre ammirata”.