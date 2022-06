“Un problema intimo…”. Roger Balduino, Barbara D’Urso svela il suo ‘segreto’: la verità dopo l’Isola dei Famosi

Roger e il problema intimo dopo l’Isola dei Famosi. Il modello ha abbandonato il reality e appena rientrato in Italia è stato ospite in studio a L’Isola dei Famosi per spiegare i motivi del suo abbandono. Tutto è iniziato quando ha messo male il piede in una sfida nell’orologio honduregno ed è finito in ospedale. Come abbiamo già detto, in quella occasione è stato necessario effettuare degli esami specifici e la produzione ha dovuto accertarsi sull’accaduto per il bene del concorrente.

Roger ha trascorso qualche giorno in infermeria ma poi è tornato insieme agli altri naufraghi. A seguire Roger è stato eliminato dalla Palapa al televoto ed è finito su Playa Sgamadissima, dove è rimasto qualche giorno da solo fino all’arrivo di Pamela Petrarolo, che nella scorsa puntata jha vinto al televoto flash contro la veterana Lory Del Santi. Durante la scorsa puntata il modello brasiliano si è lamentato del dolore della caviglia ma anche di un problema intimo abbastanza frequente tra i naufraghi dell’Isola dei famosi.





Roger e il problema intimo dopo l’Isola dei Famosi: la verità da Barbara D’Urso

Incalzato da Ilary Blasi il naufrago ha confessato di sentire ancora dolore alla caviglia e della spiaggia piena di insidie. Il modello ha abbandonato l’Isola dei Famosi e il comunicato è stato letto nel daytime da Pamela Petrarolo, naufraga che ha vinto l’ultima nomination contro la veterana Lory Del Santo, risultata perdente nella sfida con Estefania Bernal. La showgirl è andata al televoto con l’ex Non è la Rai e ha dovuto lasciare l’Honduras con queste percentuali: Pamela Petrarolo 76% e Lory Del Santo 24%.

“Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare”, ha spiegato il comunicato ai naufraghi. Il modello è tornato in Italia ed è stato ospite in studio per raccontare la sua esperienza in Honduras: “Come va la caviglia? Va così e così, mi sono anche bruciato il piede – ha raccontato Roger Balduino in studio a Ilary Blasi – Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”.

Roger con le emorroidi, non c’è la posso fare.

Legends imitate legends! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/F2nZAoUlnm — Tiresia (@ilCassandro) June 7, 2022

Roger ha avuto anche un altro problema intimo dopo l’Isola dei Famosi, qualcosa di abbastanza frequente tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ospite a Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso. lo ha accolto parlato di un segreto ‘intimo’: “Scusami Barbara ma io ho un piccolo problemino, anzi è un problema grande. – ha detto Roger – Sì grandissimo, ecco il segreto di cui ti parlavo prima. No, non riguarda nessuna caduta non sono caduto. Si tratta di una cosa ancora più grave“. “Guarda Barbara, io ho verificato, come la dottoressa Giò. Diciamo che il nostro Roger ha un problema a sedersi e stare seduto. In pratica è qualcosa che può succedere a L’Isola dei Famosi“, ha detto la conduttrice. Roger Balduino ha le emorroidi.

