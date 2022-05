Roger Balduino non sta vivendo giorni facili all’Isola dei Famosi. L’avventura al reality show di Ilary Blasi è iniziata con una simpatia reciproca con Estefania Bernal che presto si è trasformata in una specie di relazione anche se lui ha precisato di non essere innamorato.

Ma le cose si sono complicate quando Roger Balduino ha ritrovato sull’Isola dei Famosi la sua ex, Beatriz Marino. Inizialmente ha preso le distanze, ma adesso che lei è ancora in Honduras ha le idee un po’ confuse. Per questo cambio repentino Edoardo e Guendalina Tavassi non sono per niente convinti dell’amore che il modello prova per Estefania.





Roger Baldunino Isola dei Famosi non convince: “È d’accordo con lei”

“Roger non è rispettoso nei confronti di Estefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere“, ha detto Guendalina Tavassi incontrando l’opinione del fratello. “Quando gli ho chiesto cosa farebbe se tornasse Estefania mi ha risposto ‘vado con entrambe’, sono i dati che parlano e che ci dicono che a lui di Estefania non interessa”.

C’è dunque un triangolo amoroso anche sull’Isola dei Famosi? Edoardo Tavassi non è proprio convinto che le cose siano andate in modo naturale: “Senti la mia teoria, Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single. A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia”.

“Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme – ha continuato il naufrago con la sua teoria – Poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l’arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?”. Secondo lui a Roger Balduino non importa nulla di Estefania: “Quando gli ho chiesto cosa farebbe se tornasse Estefania, lui mi ha detto: “Vado con lei e vado con lei (riferendosi a Estefania e a Beatriz, ndr)”. Sono i dati che dicono che non gli interessa”.

