Roger Balduino e Estefania Bernal all’Isola dei Famosi hanno creato delle dinamiche molto chiacchierate, fino a quando il primo non ha poi abbandonato il reality show a causa di alcune problematiche di natura fisica che non gli permettevano di proseguire l’esperienza televisiva. Ora, però, messo alle strette ha finalmente confessato tutto su di lui e sulla modella e ciò che è venuto fuori ha provocato una marea di polemiche. Le voci su di loro sono state praticamente confermate.

Roger Balduino e Estefania Bernal all’Isola dei Famosi hanno fatto parlare molto, ma nel corso della sua ospitata a Pomeriggio Cinque, l’ex naufrago ha anche rivelato un’altra cosa: “Scusami Barbara, ma io ho un piccolo problemino, anzi è un problema grande. Sì grandissimo, ecco il segreto di cui ti parlavo prima. No, non riguarda nessuna caduta non sono caduto. Si tratta di una cosa ancora più grave”. E Carmelita: “Diciamo che il nostro Roger ha un problema a sedersi e stare seduto. In pratica è qualcosa che può succedere”.





Roger Balduino e Estefania Bernal all’Isola dei Famosi: la confessione

Roger Balduino e Estefania Bernal all’Isola dei Famosi sono stati una coppia molto altalenante. In primis sembrava che potesse nascere una storia d’amore, poi i litigi sono aumentati e si sono allontanati. Molti però li hanno accusati di aver messo in pratica una vera e propria messinscena per cercare di ottenere consensi in Honduras. E nella puntata del 7 giugno di Pomeriggio Cinque, l’ex concorrente di Ilary Blasi ha voluto confessare tutto e ha svelato cosa è successo prima di iniziare l’Isola.

Parlando davanti alle telecamere della trasmissione di Canale 5, Roger Balduino ha ammesso: “Sì, con Estefania abbiamo fatto qualcosina prima di partire, eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso. Ci eravamo messi d’accordo dicendo ‘ok, facciamo coppia, ci proviamo’ però dopo mi ero affezionato. Con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata era al 50% di tutti e due, è stata una strategia”.

Intanto, Soleil all’Isola ha assegnato un 8 a Edoardo e Nicolas, mentre a Luca Daffrè ha dato addirittura 9: “Che dire, ha una bella personalità, sportivo forte. Dai a lui darei un bel 9, per dargli spazio per migliorare. A Vera piacciono più contorti e tormentati, a me no. Io ho chiuso con i casi umani e quindi Luca Daffrè per me va benissimo“. E quindi l’ex gieffina sembra davvero interessata a Luca.

