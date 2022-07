“Finalmente insieme”. Sorpresa dopo l’Isola dei famosi: reunion inaspettata

L’Isola dei famosi di Ilary Blasi è finita da un mese circa e le reunion tra ex naufraghi continuano: Carmen Di Pietro è molto unita ai fratelli Tavassi, suo figlio ha incontrato spesso il vincitore Nicolas Vaporidis e ora anche Roger Balduino ed Estefania Bernal sono stati beccati insieme.

Chi ha seguito il reality show di Canale 5 che mai come quest’anno è stato così lungo e pieno di infortuni, sa che i due modelli non sono mai stati una vera coppia, anzi. Ma quando lui ha abbandonato l’Honduras si era detto pronto a conoscere meglio Estefania Bernal dopo la finale de L’Isola dei famosi.





Roger Balduino Estefania Bernal insieme dopo l’Isola

“Anche se abbiamo un po’ finto dentro, le emozioni erano vere – le parole di Roger Balduino – Lei mi piace tanto e le voglio bene. Ora sono single e non frequento nessuno. No, non sono tornato insieme alla mia ex fidanzata. Mi piacerebbe però riprovare con Estefania a dire la verità. Anche per capire se è come l’ho conosciuta nel reality. Ci meritiamo una possibilità anche fuori. Adesso aspetto che lei esca e poi vedremo cosa succederà tra noi due. Dentro il gioco forse io ero più preso di lei, ma può anche essere che sto sbagliando”.

I due si erano avvicinati prima che iniziasse il reality (“Ci siamo conosciuti prima che iniziasse il programma. No, non dico molto prima, ma in aeroporto e nell’albergo, sì in hotel ci siamo avvicinati parecchio”), ma durante hanno un po’ giocato: “Abbiamo fatto finta di stare insieme per andare avanti, ma dopo io ero coinvolto. Lei mi piace e io ero preso. Credo di piacere anche a lei”.

“Se abbiamo fatto qualcosa? Diciamo che è accaduto qualcosa di intenso in hotel. In Honduras nulla di che, qualche bacetto ogni tanto e non più di quello. Lei è bellissima e anche una brava ragazza vedremo adesso”, ha aggiunto Roger Balduino che ora, sorpresa, ha rivisto Estefania Bernal a un evento organizzato da un brand di intimo. “Per tutti voi che ci avete chiesto tanto di noi, eccoci finalmente insieme. Roger ti sono mancata? Quanto? Sei pronto per la serata?”, ha detto la modella argentina abbracciando l’ex naufrago.

