Puntata ricca di emozioni quella di Domenica In del 1 maggio 2022. Ospiti in studio da Mara Venier, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Ma le cose prendono subito una piega triste quando i due, incalzati dalla padrona di casa riguardo il futuro, raccontano quello che sta succedendo. “I Pooh non esistono più”, rispondo alla Venier che chiedeva aggiornamenti sul futuro della band. Il primo a rispondere è stato Facchinetti, il quale ha detto che senza Stefano D’Orazio non potrebbe essere lo stesso: “Nel 2013 se ne è andato il nostro poeta Valerio Negrini, poi se ne è andato Stefano”.

E ancora: “Se ci fosse Stefano, chiederei ora ai Pooh di incidere un album, con il sogno che sarebbe il migliore della nostra vita. Ma Stefano non c’è più. Se salissimo sul palco andremmo a intaccare la nostra storia, che deve rimanere così”. Stesso pensiero per Red Canzian, in collegamento col programma, secondo cui lo storico gruppo è quello composto dagli storici quattro membri, ovvero Roby Facchinetti, Stefano D’Orazio, Dodi Battaglia e Red Canzian.





Roby Facchinetti a Domenica In: "I Pooh non esistono più", poi la rivelazione

Il musicista ha voluto sottintendere che dal gruppo leggendario fosse escluso Fogli: “I Pooh non esistono più, erano quei quattro lì che hanno fatto la storia con 3mila concerti”. Non contenta, Mara Venier ha voluto chiedere il parere anche a Fogli: “Riccardo anche tu la pensi così?”.

E lui ha sorpreso tutti dicendo: “Per me l’idea di passare un giorno, una settimana, un mese con loro tre… Con il bassista dei Pooh (Red Canzian), con il fratellone a cantare (Roby Facchinetti), con Dodi che suona la chitarra… se tu me lo chiedi, con il rischio che il fratellone mi mena, a me piacerebbe… Però capisco che non è facile senza Stefano. Ma questo è il mio pensiero”.

RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * PUNTATA DEL PRIMO MAGGIO 2022, « IN STUDIO ROBY FACCHINETTI – KATIA RICCIARELLI – ADRIANO PANATTA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE) https://t.co/rSIm3tCOme pic.twitter.com/K248Pbs70L — Agenzia Opinione (@AgenziaOpinione) May 2, 2022

A questo punto però Roby Facchinetti fa una confessione che per i tanti fan è quasi una benedizione: si tratta di una grande festa di compleanno. Stando alle anticipazioni fatte trapelare da TvBlog, infatti, si celebrerà in grande stile il compleanno di Roby Facchinetti, il leader e frontman dello storico gruppo dei Pooh. Insieme a Facchinetti, ovviamente, i suoi amici fraterni nonché colleghi di una vita: Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli.

