“Non ti sopporto più”. Isola dei famosi, volano stracci tra i due ‘inseparabili’. Lite furiosa tra i concorrenti

Si accendono gli animi e viene a galla un po’ di maretta tra due concorrenti che sembravano tanto amici all’Isola dei famosi. Parliamo di Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli che hanno iniziato a non sopportarsi. La prima abitante dell’altra spiaggia non era molto entusiasta di proseguire il viaggio con il comico, salutando Francesca Lodo, ma si è ricreduta. Già nei primi giorni con Roberto infatti si è trovata molto bene e c’era un clima sereno e di pace. Vanno d’accordo su tutto, organizzano gite in giro per Cayo Paloma e spedizioni di caccia – di conchiglioni -.

Insomma, per Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli sono state settimane molto belle per i due naufraghi, in attesa di conoscere le loro sorti in vista della finale. Oggi però qualcosa pare sia cambiato. Nel daytime, infatti, Beatrice ha detto di essere stufa dell’atteggiamento di Roberto. Lo ha fatto scherzando e giocando sulla sua età e sul suo voler prevalere sull’altro, ma lo ha fatto. Hanno avuto un primo diverbio sul fuoco, sul togliere o meno il turno di notte. Beatrice ha raccontato di essersi svegliata nel corso della notte e di aver visto sempre la fiamma accesa.

Poco dopo Roberto Ciufoli ha rilanciato, dicendo di essersi svegliato anche più volte di Beatrice. Quest’ultima ha colto una leggera frecciatina e ha subito fermato la discussione dicendo che non era una gara a chi si svegliava di più.





Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti, gli esercizi

Non sono arrivati allo scontro, ma forse perché la Marchetti non è propensa al litigio e ha smorzato sul nascere la discussione. Lo ha fatto anche poco dopo, quando hanno deciso di allenarsi. Durante il daytime infatti emerge il problema: al comando dell’allenamento era nelle mani di Beatrice. Toccava a lei fare da personal e illustrare gli esercizi da fare.

Roberto si è tirato indietro, ha detto di voler fare solo stretching e non pesi. Quando hanno iniziato ad allenarsi però Ciufoli ha preso in mano le redini dell’allenamento. Beatrice in confessionale ha spiegato infatti che a un certo punto Roberto Ciufoli ha imposto i suoi esercizi. E che questa cosa l’ha profondamente innervosita.