Roberta Di Padua, la scoperta delle ultime ore. Riflettori che restano accesi ancora su di lei, soprattutto dopo l’opinione di Gianni Sperti sul presunto interesse di Andrea Foriglio, ovvero la non-scelta di Nicole a UeD. A proposito della decisione della tronista, di recente a Lollo Magazine Andrea Foriglio ha affermato: “Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato, l’importante è che lei sia felice”. Ma restava ancora in sospeso un’altra questione decisamente interessante ovvero un possibile approccio o meno con Roberta Di Padua.

La scoperta su Roberta Di Padua e Andrea Foriglio. L’ex corteggiatore resta amareggiato dopo la scelta di Nicole di non proseguire con lui la conoscenza fuori dallo studio di Uomini e Donne, ma al contempo risponde anche al presunto interesse nato nei riguardi di Roberta Di Padua. In merito a ciò, Andrea ha affermato: “Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai!”. Poi a distanza di poco tempo, il gesto di Roberta molto loquace nei riguardi delle parole di Foriglio.

Leggi anche: “Aveva ragione Roberta”. UeD, le accuse della dama a Nicole Santinelli trovano conferma





La scoperta su Roberta Di Padua e Andrea Foriglio: “Mai dire mai…”

Sarebbe un vero e proprio colpo di scena formidabile per i fan del programma di Maria De Filippi. E infatti Roberta Di Padua ha deciso di rivelare un suo presunto feedback positivo alle parole di Andrea. Nello specifico, attraverso le storie Instagram, ecco comparire le immagini di un brindisi e una citazione ripresa proprio dalla risposta di Andrea Foriglio: la scoperta del blogger Pugnaloni sull’espressione ‘mai dire mai’ accende ogni fantasia.

Un po’ come a voler accogliere, dunque, la possibilità di Foriglio su un’uscita a cena tra i due. E tutto questo andrebbe a essere condito da ulteriori parole di Roberta rilasciate nel corso di un’intervista per il magazine del programma: “Io non lo cercherei perché la possibilità di uscire gliel’ho data e non l’ha colta”, ha esordito la dama del programma. Se dovesse cercarmi lui, però, una chance gliela darei. Mi piacciono le persone che mi lasciano sul filo del rasoio, amo rischiare”.

Roberta Di Padua sembra dunque aver ribadito il messaggio per Andrea: basterebbe un cenno di lui per poter, chissà, accettare un invito a cena e comprendere se le intenzioni di conoscersi meglio sono reciproche e condivise. Per i fan non resta che attendere ma nel frattempo non perdere occasione di ‘sbirciare’ i profili social di entrambi per la caccia al dettaglio rivelatorio.