Roberta Di Padua torna a parlare della sua vita privata e nel farlo tira in ballo anche il nome di Riccardo. Continua a essere un fiume in piena, Roberta Di Padua non tralascia nulla sulla sua situazione attuale, non perdendo occasione di commentare anche le recenti foto che vedrebbero Riccardo in compagnia di una donna.

A raccogliere le confessioni dell’ex UeD, arriva puntuale il magazine del programma. Ancora un focus su Roberta Di Padua che così commenta la sua esperienza negli studi televisivi del dating show e a un suo ritorno in studio. “Non so se sono pronta. E poi non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo”.

E a proposito di Riccardo, non potevano mancare le domande circa la nuova fiamma che sarebbe stata fotografata di recente al suo fianco. La risposta di Roberta è stata discreta e a tal proposito ha preferito affermare un secco ‘no comment’, lasciando sorgere il dubbio che l’argomento possa o meno riguardarla ancora.





Il rammarico della Di Padua a proposito di Riccardo sembra essere unico e solo ovvero il non aver potuto avere con lui un confronto in privato, cosa che accade normalmente nella sua vita quando una relazione o anche un frequentazione non raggiunge le prospettive sperate. Dunque con Riccardo la storia sembra essere ancora irrisolta.

Notizie di Riccardo? Continua a scarseggiare, motivo che rende ancora più difficile uno scambio di vedute tra i due. Infatti già da qualche tempo Guarnieri sembra essere scomparso dai social, motivo che sembra aver spinto Deianira Marzano a lanciare la bomba di gossip sulla nuova presunta fiamma: “Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”.