“Fuori da UeD”. Roberta Di Padua, si è saputo: dopo anni, l’uscita di scena è già scritta

Roberta Di Padua è uscita da single da Uomini e Donne. Già da qualche settimana il programma di Maria De Filippi è andato in vacanza. Come ogni anno, l’appuntamento con la nuova edizione è fissato per settembre, quando più o meno riprenderanno tutte le trasmissioni. Questo non significa che in questi mesi non si sentirà parlare dei protagonisti, anzi. Non appena spente le telecamere di UeD, le indiscrezioni ma anche le notizie ufficiali, come la fine delle storie d’amore dei tronisti Luca Daffrè e Nicole Santinelli, sono arrivate puntualissime.

Di sicuro c’è che la redazione del programma di Maria De Filippi è già al lavoro per scegliere nuovi volti da far entrare in scena a partire da settembre. Lo scopo è sempre quello di mettersi in gioco per cercare l’anima gemella. Chi non c’è ancora riuscito ma non demorde è Gemma Galgani. La dama torinese è una presenza ormai storica nel dating show e sarà seduta nel parterre anche nella prossima edizione.

Roberta Di Padua “fuori da UeD”

Sembra già smentito il rumor di un ritorno del suo ex storico, Giorgio Manetti, ma a quanto pare Gemma Galgani continuerà ad essere uno dei volti di punta della prossima stagione di UeD. Lo ha detto anche in una recente interviste che non ha intenzione di arrendersi: prima o poi lo incontrerà questo principe azzurro nello studio di Maria?

Chi invece potrebbe uscire di scena è Roberta Di Padua. La dama di Cassino non è una veterana come Gemma Galgani ma anche lei ha ormai alle spalle diversi anni a UeD. Anche questa ultima stagione si è conclusa con un niente di fatto per lei ma dalle indiscrezioni, sempre più insistenti, degli ultimi giorni forse qualcuno c’è nella sua vita.

Sarebbe Andrea Foriglio, il corteggiatore scartato da Nicole Santinelli verso cui la dama aveva mostrato interesse anche in studio. Gli esperti di gossip sostengono che lui e Roberta Di Padua si frequentano e certamente questo flirt nato al di fuori del programma metterebbe a rischio la presenza di lei a settembre. Flirt che deve essere ancora confermato, certo, ma se così fosse addio Roberta nel parterre femminile.