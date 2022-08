Roberta Bruzzone addio a Ballando con le Stelle. Si parla della nuova edizione del programma di Milly Carlucci che stavolta sarà caratterizzato da parecchie novità. Tanto per cominciare faranno parte del cast due ballerini che l’anno scorso erano assenti. Parliamo di Simone Di Serio e Sara Di Vaira. I due saranno nella giuria popolare insieme a Rossella Erra. Intanto sulla partecipazione di Enrico Montesano ci sono delle polemiche.

Tra gli spettatori c’è chi ritiene che la presenza dell’attore, noto per le sue teorie negazioniste sul Covid, non sia proprio accettabile. E così ci sarebbe anche chi è pronto a far partire una petizione on line per chiederne l’estromissione dal programma. In ogni caso il prossimo 8 ottobre Ballando con le Stelle prende il via. E ci sarà un rinnovamento dei commentatori a bordo campo. La criminologa Roberta Bruzzone non sarà presente, lei stessa ha spiegato il motivo.

Roberta Bruzzone spiega perché non sarà a Ballando con le Stelle

“Cari amici – ha scritto in un post su Instagram Roberta Bruzzone – in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia “avventura” professionale nel programma Ballando con le stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare”.

“Ho preferito fare un passo indietro – dice ancora Roberta Bruzzone – perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti”.

Al suo posto ci sarà un personaggio nuovo ogni settimana, un’idea già sperimentata nella passata edizione quando a Matano e Bruzzone si affiancarono ad esempio Eleonora Daniele e Serena Bortone. “Ma ora – conclude la criminologa – quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast.

Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni.

Ad Maiora semper 🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂”.

