“Maria cambia ogni cosa”. Rivoluzione a UeD: la notizia boom è una sorpresa totale per il pubblico

Una grandissima novità sta per travolgere Uomini e Donne. Maria De Filippi è pronta ad una vera rivoluzione nella prossima stagione televisiva, anche perché in questi ultimi mesi e settimane c’è stata una novità fondamentale. E quindi anche il dating show di Canale 5 si adeguerà nuovamente ad un cambiamento importante, che potrà rendere ancora più felice il pubblico. Che presumibilmente attendeva da tempo questo momento.

Parlando di Uomini e Donne e di due protagonisti del programma di Maria De Filippi, è stata rivelata dal sito Blastingnews una notizia sull’ex tronista Lavinia Mauro e l’ex corteggiatore Alessio Corvino. Erano stati dati in lizza per la prossima edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, invece non sarà così a meno di clamorosi colpi di scena. Maria avrebbe deciso di scegliere persone non famose, come succederà col GF, quindi sarà una versione Nip.

Leggi anche: “Non ho soldi per mangiare”. UeD, la situazione dell’amato volto del programma: “Vivo così”





Uomini e Donne, la decisione di Maria De Filippi per la prossima stagione

Dunque, a svelare questa novità su Uomini e Donne e le intenzioni di Maria De Filippi è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre sul pezzo quando si tratta della trasmissione di Canale 5. Ha dato nei mesi scorsi anticipazioni sempre precise sulle scelte dei tronisti e sulle dinamiche di dame e cavalieri. E ora ha preannunciato qualcosa di significativo, che potremmo vedere a partire dal prossimo mese di settembre.

La pandemia da coronavirus è ormai finita e quindi non c’è più bisogno di fare massima attenzione per evitare i contagi, dato che non è più considerata un’emergenza mondiale. E dunque si starebbe pensando ad alcune novità, che farebbero ritornare il programma indietro nel tempo. Il Trono Classico e il Trono Over non dovrebbero più coesistere, quindi li vedremmo separati proprio come succedeva in passato. E anche le registrazioni delle puntate sarebbero divise.

Il pubblico presente in studio potrebbe anche essere avvicinato maggiormente al parterre e il plexiglass verrebbe eliminato definitivamente. Non resta che attendere le prossime settimane per capire cosa accadrà ufficialmente.