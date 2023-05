Ormai siamo agli sgoccioli di Uomini e Donne, infatti l’attuale stagione sta per terminare. Ma si è già scoperto che un volto noto del programma va verso l’uscita di scena. Non dovrebbe essere infatti confermato da Maria De Filippi, anche alla luce di quanto successo in queste settimane. Mentre non dovrebbero esserci problemi, come vi abbiamo anche riferito in un precedente articolo, per gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Infatti, questi ultimi due dovrebbero rimanere nel parterre di Canale 5. Ma Uomini e Donne potrebbe rinunciare ad un volto che si è fatto notare non poco. La sua uscita sembra essere imminente, infatti nonostante abbia praticamente concluso l’attuale esperienza, difficilmente la rivedremo all’opera a partire da settembre. Un vero e proprio colpo di scena, anche perché Maria pareva fosse stata molto convinta di accoglierla.

Uomini e Donne, volto noto verso l’uscita di scena dalla trasmissione

A rivelare questi dettagli sul dating show di Mediaset è stato il sito Blastingnews. Tra coloro che dovrebbero restare a Uomini e Donne troviamo Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, nonostante abbiano avuto dei momenti di altissima tensione. Ma per un altro volto sarebbe stato deciso qualcosa di differente, infatti la sua uscita è sempre più vicina. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta, anche perché era una figura parecchio rilevante.

Secondo le indiscrezioni di Blastingnews, ad andarsene da UeD potrebbe essere la dama Aurora Tropea, che proprio nell’attuale stagione del programma era ritornata dopo anni di assenza. La donna ha avuto liti e sfuriate ripetute soprattutto con Armando Incarnato e proprio lei potrebbe essere colei che sarà fatta fuori. Non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma l’indirizzo della redazione sarebbe questo e ora non si aspetta altro che eventuali comunicazioni.

Ad inizio marco Aurora aveva raccontato l’odissea che ha vissuto nel recente passato: “Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti) e di conseguenza me ne hanno tolto uno. Con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato e se non mi fossi fatta controllare in tempo, avrei probabilmente perso la mia gamba”.