Terremoto Rai, dopo tante voci interviene anche Rita Dalla Chiesa. Non esiste argomento più discusso di questo: tra le dimissioni di Lucia Annunziata e l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, l’ambiente della Rai sembra essere quello più scosso in assoluto. Uno stravolgimento su cui sono intervenuti diversi vip, ciascuno con un proprio punto di vista. Qualche giorno fa, per esempio, l’ironia di Fiorello in onda a VivaRai2! ha provato a smorzare un po’ di tensioni…

Rita Dalla Chiesa senza filtri sul terremoto in Rai. Lo stravolgimento è sotto gli occhi di tutti e chissà quanti altri colpi di scena verranno ancora annunciati. Negli scorsi giorni anche lo showman siciliano, Fiorello, ha deciso di intervenire sulla questione, senza ovviamente dimenticare quel gradito pizzico di ironia che lo contraddistingue da sempre: “Annunziata perché te ne sei andata?”. E lo showman ha poi colto l’occasione per leggere in diretta una ipotetica lettera di dimissioni della giornalista.

Leggi anche: “Amadeus mi ha detto una cosa”. Fiorello choc, è lui a dare la notizia sul conduttore





Rita Dalla Chiesa senza filtri sul terremoto in Rai: “Vergognosamente falso!”

“Chiedo scusa per gli errori di ortografia ma ho cercato di scrivere più in fretta possibile così da potermi dimettere prima che sareste voi foste a cacciarmi”, riporta lo scritto tra le prime righe. Ma capitolo Fiorello a parte, di recente anche Rita Dalla Chiesa ha voluto esprimere il suo punto di vista e nel farlo non è di certo andata troppo per il sottile: “Fuori tutti, e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso“, ha detto senza troppi giri di parole Rita Dalla Chiesa.

“Secondo molte persone di sinistra, giornalisti, politici e ‘intellettuali’, la Rai starebbe facendo un’epurazione durissima al suo interno. Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra”, ha proseguito nella nota Dalla Chiesa. Poi un riferimento agli “intellettuali di sinistra” che a detta di Rita Dalla Chiesa sembra stiano assumendo un atteggiamento di vittimismo quando “Addirittura erano stati riconfermati”. Ma l’affondo non finisce qui.

Ma se lo sono ricordati adesso che la #Rai e’ la televisione di Stato e non dei partiti???? E in tutti questi anni a chi è’ “appartenuta”? Ah, si, ce lo sta ricordando adesso a @chetempochefa @robertosaviano … — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 28, 2023

Rita Dalla Chiesa poi ha aggiunto: “Non hanno capito che proprio questo governo non avrebbe mai fatto a loro quello che è stato fatto a tanti di noi, me compresa, in tutti questi anni. Solo perché non ci adeguavamo al pensiero unico. Peccato. Avrebbero potuto dimostrare la loro forza, stando all’opposizione. Avrebbero potuto essere la famosa voce fuori dal coro. Avrebbero mantenuto la stima e il rispetto del loro pubblico. Invece hanno preferito far credere di essere stati cacciati, da noi brutti e cattivi. Sapete che c’è? Che la libertà di pensiero costa fatica. Troppo comodo, così”.