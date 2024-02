Nuova polemica per Rosy Chin, la chef del Grande Fratello che in questi giorni è finita al centro delle critiche per l’imitazione di Simona Tagli, l’ultima concorrente entrata al Grande Fratello insieme ad Alessio Falsone. Durante la diretta di lunedì scorso, Rosy Chin ha imitato la showgirl. Inizialmente ha strappato il sorriso al conduttore Alfonso Signorini e alla stessa Simona, ma poco dopo la scena è stata molto criticata dal pubblico e anche dalla Tagli.

Rosy Chin, mentre era in collegamento con Alfonso Signorini durante le nomination, ha iniziato a prendere in giro Simona Tagli davanti allo sguardo degli altri inquilini. “Allora, questa sera avrei voluto farti una nomination e già saprei chi, ma è bloccato. La Tagli taglia, ma giro la ruota e prendo una vocale, solo per questa sera“, ha detto Rosy Chin.

Antonio Zequila contro Rosy Chin del Grande Fratello

“Volevo solo mostrarvi le mie curve“, ha detto ancora la chef. La vittima di questo scherzo ha ironizzato: “Brava, dai fai il bis“, ma le sue parole erano evidentemente ironiche. E i telespettatori si sono schierati contro Rosy Chin. Dopo la bufera del pubblico, ora anche Antonio Zequila, ex fidanzato di Simona Tagli, si è scagliato contro la concorrente del Grande Fratello. Una vera furia sui social, dove il vip ha scritto un lungo post.

Cara Rosy Chin…..la tua lungaggine imitativa della tagli denota la tua personalità sofferente di chi imiti …o invidiosa di chi non contempli…sfociando nel ridicolo…..altrimenti daresti più spazio alla tua personalità e alla tua arte culinaria….della serie il gioco è bello quando è breve.” E subito dopo l’attore ha anche replicato duramente ad una frase della chef rivolta proprio a lui con sulla celebre lite avvenuta a Domenica In contro Adriano Pappalardo.

“Per quanto riguarda il meme di Zequila che hai citato…(vanta 9 milioni di visualizzazioni…più dei tuoi involtini primavera.)… – ha scritto ancora Antonio Zequila – nonostante sia un estratto di un momento televisivo .(domenica in)… per me doloroso…dove ho difeso una madre …..in quel periodo malata…offesa da un uomo volgare e maleducato…..prima di giudicare un film bisogna vederlo…….e come diceva un mio caro amico.. l’uomo più sa e più si accorge di non sapere”.