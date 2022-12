Lo abbiamo già raccontato più di qualche volta. Dopo poche ore dalla sua entrata, Riccardo Fogli è stato squalificato dalla casa del GF Vip. Il cantante è reo di aver bestemmiato, sembra. Anche se c’è da specificare che in tanti sono stati contrari a questa scelta della produzione. Poco dopo la sua eliminazione, è uscito un comunicato ufficiale che recita: “Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il concorrente è stato squalificato dal gioco“. Nessuno dei vipponi all’interno si sarebbe mai aspettata una cosa del genere. Uno dei pochi a commentare è stato Edoardo Tavassi che ha citato, essendo stato un testimone oculare, della veloce eliminazione dei cugini di campagna dall’Isola dei Famosi. Poco dopo è arrivato il messaggio polemico della moglie di Fogli, Karin.

Riccardo Fogli: la reazione dopo l’eliminazione dal GF Vip

La donna ha detto, sui social, che i figli sono stati cresciuti con educazione e sensibilità da un padre che non bestemmia. A seguire è arrivato anche l’amico e collega Roby Facchinetti, che insieme a Dodi Battaglia, hanno preso le parti di Riccardo Fogli. “Escludo lo possa aver fatto pubblicamente oggi“, dichiara uno. L’altro aggiunge: “Credo ci sia stato un fraintendimento. Un abbraccio“.

I vipponi scoprono della squalifica di Riccardo Fogli. #GFVIP pic.twitter.com/dVNKXKapZr — trashtvstellare (@tvstellare) December 13, 2022

E se queste sono state le reazioni di amici e parenti, in tanti si stanno chiedendo cosa sia capitato invece a Riccardo alla notizia della sua eliminazione. Per il momento l’artista si sta limitando a ricondividere sui social messaggi di supporto, tuttavia non ha ancora detto la sua. Alcuni rumor non confermati sostengono che tuttavia si sia altamente alterato alla comunicazione della produzione.

Riuscirà Riccardo Fogli a battere il record di Bettarini e farsi buttare fuori prima di 24 ore?



Sì, direi di sì#gfvip pic.twitter.com/ghga8TsYAA — val (@flawyles) December 13, 2022

Da quello che dice l’influencer Deianira Marzano avrebbe addirittura danneggiato la sua chitarra in mille pezzi. “Gira voce dagli studi – scrive Deianria – che Fogli non abbia preso bene questa scelta del GF di farlo uscire dalla casa. E che arrabbiato abbia lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi“. Ma le cose stanno davvero così? Probabilmente non lo sapremo mai.

