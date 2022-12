Continuano le polemiche dopo che Riccardo Fogli è stato squalificato dal GF Vip 7 per una bestemmia. A parlare è adesso la moglie, che ha utilizzato il profilo Instagram per esternare il suo pensiero. Ha pubblicato sia alcune Instagram stories che un post nel quale ha voluto manifestare massima vicinanza al coniuge. Inoltre, ha deciso pure di puntare il dito contro un concorrente del reality show di Canale 5, che avrebbe anche lui bestemmiato senza però aver subito l’esclusione dal programma.

La questione di Riccardo Fogli, squalificato dal GF Vip 7 per una bestemmia a nemmeno 24 ore dal suo ingresso, sarà certamente discussa nella prossima puntata in diretta di sabato 17 dicembre. Alfonso Signorini sarà indubbiamente dispiaciuto, visto che aveva scelto l’ex membro dei Pooh con convinzione. E chissà se ora chiamerà qualcun altro in sostituzione del cantante. Intanto, la moglie ha voluto dire la sua con messaggi che sono stati condivisi dai fan dell’artista.

Riccardo Fogli, la moglie parla dopo essere stato squalificato al GF Vip 7 per bestemmia

Dunque, il noto cantante Riccardo Fogli è durato pochissimo nel programma. Purtroppo è stato squalificato immediatamente dal GF Vip 7 per una bestemmia, infatti in un video è stato ripreso mentre diceva “Po*** Madonna”. Ma Karin Trentini, sua moglie, non è affatto d’accordo con la decisione presa e ha innanzitutto tirato in ballo i figli: “Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, sensibili, figli di un padre che non bestemmia. Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici. Ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice”.

Poi la moglie di Riccardo Fogli ha scritto in una Instagram story: “Dietro grandi ingiustizie nascono cose meravigliose”. E poi ha anche condiviso un post di un’utente, che ha rievocato un video di un paio di mesi fa inerente Luca Salatino, che a questo punto avrebbe dovuto avere la stessa punizione secondo l’internauta, che ha commentato: “Se po*** Madonna è una bestemmia allora lo è anche po*** Dio? Chiedo. E questi stanno dentro, allora mi chiedo ma come funziona davvero lì dentro?”.

Riccardo Fogli è stato sposato con Viola Valentino prima di legarsi a Stefania Brassi, con la quale ha avuto il figlio Alessandro. Nel 2010 si è unito in matrimonio con l’attuale moglie Karin Trentini, che è una modella, e hanno avuto la figlia Michellemery. Ora il sostegno della donna in questo momento delicato.