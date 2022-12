Importante novità su Riccardo Fogli dopo la squalifica dal GF Vip 7. La decisione di Canale 5 è praticamente ufficiale, stando a quanto riferito dal sito DavideMaggio. Una notizia che arriva a sorpresa, dopo momenti abbastanza complicati per il cantante, che è stato davvero pochissimo nella casa più spiata d’Italia. La sua esperienza è durata meno di un giorno, infatti a causa di una bestemmia detta davanti a Wilma Goich e Charlie Gnocchi è stato subito escluso dalla produzione del programma.

Comunque Riccardo Fogli, dopo la squalifica dal GF Vip 7 e prima di questa nuova decisione fondamentale di Canale 5, era tornato a parlare e aveva esclamato: “Eccomi qui e per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è mai rotta. Quindi, un saluto grande al mio chitarrista che mi ha regalato questa chitarra”. Smentita categoricamente l’ipotesi della reazione furibonda dell’ex componente dei Pooh, che era stato subito difeso anche dall’amico e collega Roby Facchinetti.

Riccardo Fogli, dopo la squalifica dal GF Vip 7 la decisione di Canale 5

Il colpo di scena è arrivato nelle ultime ore. Riccardo Fogli, messa ormai da parte la sua inattesa squalifica dal GF Vip 7, ha appreso di una decisione top di Canale 5. Per lui potrebbe essere il modo giusto per reagire con ancora più determinazione a questo brutto episodio avvenuto nella casa più spiata d’Italia. Avrà infatti l’opportunità di rimettersi subito in gioco per la gioia dei suoi tantissimi fan. E a condividere la sua nuova esperienza saranno anche diversi altri colleghi altrettanto famosi.

Secondo quanto scritto da DavideMaggio, Riccardo Fogli parteciperà a Capodanno in Musica di Federica Panicucci, che sarà trasmesso da Canale 5 nella serata del 31 dicembre. Dunque, festeggerà insieme al pubblico l’arrivo del 2023. Con lui ci saranno anche Sergio Sylvestre, Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Erwin, i Follya, i Gemelli Diversi, Ivana Spagna e Roby Facchinetti per citarne alcuni. Non resta che attendere l’ultimo giorno dell’anno per rivedere all’opera l’ex componente dei Pooh.

Giorni fa la moglie di Riccardo Fogli ha detto, sui social, che i figli sono stati cresciuti con educazione e sensibilità da un padre che non bestemmia. A seguire è arrivato anche l’amico e collega Roby Facchinetti, che insieme a Dodi Battaglia, hanno preso le parti di Riccardo Fogli. “Escludo lo possa aver fatto pubblicamente oggi“, dichiara uno. L’altro aggiunge: “Credo ci sia stato un fraintendimento. Un abbraccio“.