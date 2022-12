Riccardo Fogli parla dopo la squalifica dal GF Vip 7 e lo fa per la prima volta, in seguito a giorni caratterizzati da immense polemiche e retroscena clamorosi. Ora ha voluto fare definitiva chiarezza anche sulla sua presunta reazione choc, avuta quando gli autori del reality show gli hanno comunicato che avrebbe dovuto abbandonare la casa per aver bestemmiato. Una Instagram story ha chiarito ogni aspetto e ora quindi è finalmente emersa la verità, arrivata direttamente dalla bocca del cantante.

Ci sono state mille proteste dopo che Riccardo Fogli ha subito la squalifica dal GF Vip 7 e la reazione choc che avrebbe avuto. A difenderlo subito era stata la moglie Karin Trentini: “Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, sensibili, figli di un padre che non bestemmia. Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici. Ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice. Dietro grandi ingiustizie nascono cose meravigliose”. Ma vediamo adesso cosa ha esclamato invece l’ex concorrente.

Riccardo Fogli parla dopo la squalifica dal GF Vip 7: la reazione

In particolare, a soffermarsi su Riccardo Fogli dopo la squalifica del GF Vip 7 e la sua reazione erano stati gli influencer Venza e Marzano, che avevano fatto una ricostruzione choc dell’accaduto con una reazione dell’artista che sarebbe stata clamorosa: “Sembra non abbia preso bene la decisione del GF. Dicono che arrabbiato avrebbe lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi. Quando è uscito dalla casa ha lanciato la chitarra addosso ad un autore per la rabbia”. Ma la realtà dei fatti sarebbe un’altra.

Nelle ultime ore, attraverso una story postata su Instagram, Riccardo Fogli si è esibito in una performance musicale dedicata alla figlia Michellemery e ha precisato: “Eccomi qui e per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è mai rotta. Quindi, un saluto grande al mio chitarrista che mi ha regalato questa chitarra”. Smentita categoricamente l’ipotesi della reazione furibonda dell’ex componente dei Pooh, che era stato subito difeso anche dall’amico e collega Roby Facchinetti.

Presumibilmente l’argomento Riccardo Fogli sarà toccato da Alfonso Signorini nella puntata di sabato 17 dicembre. Chissà se in futuro potrà esserci l’opportunità di averlo in studio o nella casa per un periodo di tempo, come successo alla squalificata Ginevra Lamborghini.