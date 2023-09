La grande conduttrice italiana ha deciso di pubblicare una foto di lei da bambina e ha fatto partire una sorta di gioco, al quale hanno partecipato numerosi follower, compresi personaggi famosi. Alla fine quasi tutti sono stati concordi nel scegliere chi fra quelle presenti fosse lei. La presentatrice ha mostrato quindi questa immagine in bianco e nero, che la riprende quando avrebbe avuto circa 6 anni durante la sua esperienza alla prima elementare.

Insieme a lei c’erano tutte le sue compagne di classe, pronte per l’anno scolastico. La conduttrice italiana ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi questa foto molto particolare e, nonostante fosse solamente una bambina, il web ha individuato immediatamente la bimba che sarebbe proprio lei. E ha anche fatto delle confessioni sulla sua vita durante l’infanzia, che è stata tutto tranne che un’esperienza sicuramente facile.

La conduttrice italiana mostra una sua foto da bambina alla prima elementare

Parlando di quella fase della sua esistenza, la conduttrice italiana in questione, a corredo della foto che la vede in versione bambina insieme alle altre alunne della prima elementare, ha affermato: “Ho trovato questa foto…Prima elementare, scuola Maddalena di Canossa, via Piave a Mestre. Ero la più fragile, più insicura….Avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro…Dove sono??? Riuscite a riconoscermi??? La vita è imprevedibile, sempre”.

Lei è la regina della Rai e presentatrice di Domenica In, Mara Venier, che ha lasciato spazio alle reazioni del web. Rosanna Banfi, figlia del grande Lino, ha detto: “Terza in basso a sinistra, facile“. Della stessa opinione anche l’influencer Amedeo Venza: “Gli occhi stupendi sono rimasti gli stessi! Terza in basso!”. Tanti altri seguaci di Zia Mara hanno detto la medesima cosa, quindi anche se manca la conferma ufficiale di lei, sembra essere proprio quella bimba.

E altri follower hanno aggiunto: “Impossibile non riconoscere i tuoi occhi”, “Brillavi già allora in mezzo a tutte le altre”, “Con quegli occhioni espressivi impossibile non riconoscerti”, “Certo che ti ho riconosciuta, assomigli a Claudietto”.