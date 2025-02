Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Francesca Michielin ha emozionato il pubblico con una performance intensa del suo brano “Fango in Paradiso”. Al termine dell’esibizione, l’artista non è riuscita a trattenere le lacrime, manifestando una profonda commozione che ha toccato gli spettatori presenti e quelli a casa. Ma cosa è successo? Una volta terminato il brano l’artista si è commossa e abbracciando Carlo Conti ha detto: “Scusate, buon Festival a tutti”. Il video, come abbiamo raccontato stamattina, ha subito fatto il giro dei social e in tanti si sono chiesti il motivo delle sue lacrime.

Per alcuni c’entra un ex fidanzato, per altri ha preso il sopravvento il dispiacere di non godersi lo spettacolo serenamente per il dolore alla caviglia e altri ancora convinti che dovesse solo scaricare la tensione. “Fango in Paradiso” è una canzone profondamente autobiografica, in cui Michielin esplora il dolore e la complessità di una rottura amorosa. Il brano rappresenta un viaggio emotivo attraverso le difficoltà personali, culminando in una rinascita interiore.





Francesca Michielin: “Mi si è slacciato il reggiseno sul palco”

La cantante ha dichiarato che questa canzone è una sorta di liberazione, un modo per esprimere e superare le sue esperienze più intime. La reazione emotiva di Michielin sul palco è stata accolta con grande empatia dal pubblico e dalla critica. Molti hanno apprezzato la sua autenticità e vulnerabilità, riconoscendo il coraggio necessario per condividere aspetti così personali della propria vita attraverso la musica.

La partecipazione a Sanremo 2025 segna un ulteriore capitolo nella carriera di Francesca Michielin, già nota per la sua versatilità artistica e per la profondità dei suoi testi. Con “Fango in Paradiso“, l’artista conferma la sua capacità di trasformare le esperienze personali in arte, offrendo al pubblico una performance che rimarrà impressa nella memoria collettiva del Festival.

Stamattina poi ha voluto raccontare in diretta a Rai Radio 2 un altro particolare. A Ema Stokolma ha infatti confessato che durante la performance il suo reggiseno si è slacciato, modificando il vestito neanche fosse un opera d’arte futurista: “È il Festival del disagio”, ha confessato alla conduttrice. Ma che bella è la sincerità di questa ragazza?

